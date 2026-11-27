Las defensas de Nicolás Maduro y Cilia Flores dispondrán de 15 minutos iniciales cada una para presentar sus argumentos de inmunidad ante la justicia estadounidense.

La audiencia tendrá lugar el 17 de diciembre, a las 11:00 a. m., en un tribunal federal de Manhattan.

La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, estableció esta medida mediante una orden judicial emitida el pasado 24 de noviembre. Autorizó a los abogados a redistribuir los 30 minutos disponibles entre ambas defensas y reservar parte del tiempo para posibles réplicas.

Por su parte, la Fiscalía estadounidense contará con otros 30 minutos para responder a los argumentos, reseñó el Diario Las Américas.

BUSCAN EVITAR EL JUICIO

Los representantes legales, encabezados por Barry Pollack y Anna Estevao, sostienen que Maduro ejercía la Presidencia de Venezuela cuando Estados Unidos lo capturó el pasado 3 de enero.

Asimismo, argumentan que los hechos que le atribuye la Fiscalía guardan relación con el ejercicio de sus funciones oficiales.

Por su parte, la defensa de Cilia Flores plantea una tesis similar, amparada en su condición de primera dama de Venezuela al momento de la captura.

Ambos equipos legales solicitan que el tribunal desestime definitivamente los cargos bajo el argumento de inmunidad soberana.

Maduro y Flores enfrentan acusaciones relacionadas con el narcotráfico y la conspiración para cometer torturas, entre otros delitos. Ambos se han declarado no culpables.

La audiencia abordará exclusivamente las solicitudes de inmunidad, mientras que el inicio del juicio continúa previsto para el 1 de junio de 2027.

Con información de Reuters