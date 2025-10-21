EEUU

La nueva advertencia de Trump a Hamás en caso de que no cumplan acuerdos, esto harán «sus aliados»

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Trump aclaró que Estados Unidos no intervendrá militarmente en la Franja de Gaza / Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes, 21 de octubre, al grupo militante palestino Hamás que varios países aliados están dispuestos a intervenir militarmente en Gaza si se incumplen los términos del plan de paz promovido por Washington.  

A través de su red Truth Social, Trump aseguró que estas naciones, ubicadas en Oriente Medio y regiones cercanas, manifestaron su disposición a actuar con “una fuerza considerable” para “enderezar a Hamás”.  

LEA TAMBIÉN: DONALD TRUMP AMENAZÓ CON «MATAR» A MIEMBROS DE HAMÁS SI CONTINÚAN ASESINANDO CIVILES EN GAZA

«Varios de nuestros ahora grandes aliados en Oriente Medio, y en áreas cercanas, me han informado explícita y enfáticamente, con gran entusiasmo, que estarían dispuestos, si yo lo solicito, a entrar a Gaza con una fuerza considerable y ‘enderezar a Hamás’ si sigue actuando de manera incorrecta», escribió el mandatario.  

Asimismo, insistió en que ha dicho «a estos países y a Israel, ‘¡todavía no!'». «Todavía hay esperanza de que Hamás haga lo correcto. Si no lo hace, el fin de Hamás será rápido, furioso y brutal», reiteró Trump.  

Por último, Trump agradeció «a todos los países que llamaron para ofrecer ayuda» y dedicó un elogio «al gran y poderoso país de Indonesia, y a su maravilloso líder (el presidente Prabowo Subianto), por toda la ayuda que han mostrado y dado a Medio Oriente y a EEUU». 

NO ES LA PRIMERA ADVERTENCIA 

El pasado jueves Trump señaló que, si continúan los asesinatos de civiles en Gaza, no tendrá «más opción que entrar y matarlos». 

“Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que entrar y matarlos. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió el mandatario también en sus redes sociales.  

Posteriormente, Trump aclaró que Estados Unidos no intervendrá militarmente en la Franja de Gaza: “No dije quién entraría, pero alguien lo haría”, declaró Trump.   

“No seremos nosotros, no tendremos que hacerlo. La gente muy cercana lo hará con mucha facilidad, pero bajo nuestros auspicios”, explicó.  

Luego, el mismo Trump, advirtió este lunes, 20 de octubre, que el grupo extremista Hamás enfrentará una erradicación total si rompe el acuerdo de alto el fuego en Gaza.

“Tienen que portarse bien”, enfatizó el mandatario, subrayando que el cumplimiento del pacto depende exclusivamente del comportamiento de la organización palestina.

