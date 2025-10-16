Donald Trump amenazó con «matar» a miembros de Hamás si continúan asesinando civiles en Gaza

En un mensaje publicado este jueves, 16 de octubre, en su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una contundente advertencia al grupo islamista Hamás.

En concreto, Trump señaló que, si continúan los asesinatos de civiles en Gaza, no tendrá «más opción que entrar y matarlos”.

“Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que entrar y matarlos. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió el mandatario.

Posteriormente, Trump aclaró que Estados Unidos no intervendrá militarmente en la Franja de Gaza: “No dije quién entraría, pero alguien lo haría”, declaró Trump.

“No seremos nosotros, no tendremos que hacerlo. La gente muy cercana lo hará con mucha facilidad, pero bajo nuestros auspicios”, explicó.

¿QUÉ HIZO HAMÁS?

El mensaje de Trump llegó después de que Hamás difundiera este martes un video en el que ejecuta sumariamente a presuntos colaboradores en plena calle de la Ciudad de Gaza, hecho que ha generado preocupación internacional sobre los derechos humanos y la estabilidad durante la tregua.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a personas maniatadas siendo ejecutadas en medio de enfrentamientos entre la policía de Hamás y milicias locales acusadas de colaborar con Israel.

En este contexto, Hossam al-Astal, líder de una milicia disidente en Khan Younis, al sur de Gaza, hizo un llamado a la comunidad internacional para que intervenga.

En un video obtenido por The Times of Israel, el mismo líder agradeció al presidente estadounidense por sus esfuerzos para mantener el alto el fuego, pero solicitó medidas para proteger a los habitantes de Gaza del propio Hamás.

Al-Astal acusó al grupo terrorista de “asesinar a cientos de niños, mujeres, jóvenes y ancianos” y comparó sus acciones con las de ISIS.

Además, aseguró que su milicia no busca gobernar Gaza ni obtener poder, sino establecer un gobierno civil en beneficio de los residentes.

«LA GUERRA NO ESTÁ TERMINADA»

Esta declaración se produce en medio de un frágil alto el fuego entre Israel y Hamás, alcanzado la semana pasada tras dos años de conflicto armado. En tanto, la postura de Trump marca un giro más agresivo en la política estadounidense hacia el enclave palestino.

De hecho, el mismo Trump, se mantiene cauteloso y advirtió que “la tarea no está terminada».

“Se ha levantado una gran carga, pero la tarea no está terminada. ¡Los muertos no han sido devueltos, como se prometió!”, expresó Trump también en Truth Social, tras su visita a Israel y Egipto en el marco del acuerdo.

Asimismo, el mandatario afirmó que Estados Unidos “desarmará” a Hamás si los militantes palestinos no lo hacen por su cuenta. Y, reiteró su exigencia al grupo, sobre la entrega de los cuerpos de los rehenes.

Como se ha informado, el acuerdo de alto el fuego, promovido por Estados Unidos, contempla intercambios de prisioneros. También ayuda humanitaria y una hoja de ruta hacia la reconstrucción de Gaza.