Influencer bajo investigación por estafas a restaurantes en Estados Unidos: este era su modus operandi

Una influencer gastronómica de Nueva York (EEUU) ha sido acusada de estafar a varios restaurantes de lujo mediante un esquema de “comer e irse sin pagar”, generando indignación en el mundo gourmet y en las propias redes sociales.

De acuerdo con la información proporcionada por NBC New York, durante aproximadamente un mes, la supuesta influencer Pei Chung, de 34 años, se ha marchado sin pagar la cuenta en seis restaurantes solo en Williamsburg.

En algunos casos, llegó a repetir el modus operandi en el mismo restaurante, como ocurrió en Francie, un local de alta cocina en Williamsburg.

Su estrategia consistía en pedir platos costosos, documentar la experiencia en Instagram y luego negarse a pagar, alegando que se trataba de una invitación o que ya había acordado el canje con el establecimiento.

En concreto, vestida con marcas de lujo como Prada y Louis Vuitton, Chung se presentaba como una influencer gastronómica de alto perfil, lo que le permitía acceder a locales exclusivos y aparentar que sus visitas eran parte de esas presuntas colaboraciones o canjes.

ARRESTADA VARIAS VECES

Lo más sorprendente es que, a pesar de sus múltiples arrestos, Chung continúa activa en redes sociales, donde sigue publicando contenido gastronómico como si nada hubiera pasado.

De hecho, en octubre, la influencer visitó el icónico restaurante Peter Luger, donde, según relató un trabajador ordenó un festín valorado en casi 150 dólares, incluyendo cortes de carne premium, acompañantes y postre.

La influencer, en su blog gastronómico, compartió imágenes de ese banquete y elogió el lugar con una reseña entusiasta.

Sin embargo, una empleada del establecimiento contó a News 4 que su comportamiento despertó sospechas. Permaneció en el local durante horas y, al recibir la cuenta, alegó que no tenía cómo pagarla.

Incluso, según la misma fuente, intentó ofrecer objetos de su bolso —entre ellos unas tijeras de cocina— como forma de compensación.

Ante la situación, el personal decidió contactar a la policía, que terminó escoltándola fuera del restaurante.

Lo más insólito ocurrió al día siguiente, cuando la influencer regresó al local como si nada. Pero esta vez, los empleados ya la reconocían y no dudaron en pedirle que se retirara.

NO PARÓ DE HACERLO

Lejos de parar, el pasado sábado Pei Chung volvió a repetir polémico modus operandi. De acuerdo con el reporte policial, esa noche cenó en Sea, un reconocido restaurante tailandés, donde ordenó platos por un monto superior a los 100 dólares.

La visita terminó como en ocasiones anteriores: con la cuenta impaga y una nueva denuncia por hurto de servicios.

Las cámaras de seguridad del restaurante captaron a Pei Chung conversando con el personal, mientras un guardia de seguridad custodiaba discretamente la puerta principal.

Según relató una mesera, la situación se tornó tensa cuando todas las tarjetas de crédito que presentó fueron rechazadas una tras otra.

Ante la imposibilidad de saldar la cuenta, el establecimiento decidió contactar a la policía. Un video grabado desde el exterior del local, compartido por un empleado, muestra el momento en que los agentes esposan a Chung frente al restaurante, cerrando así otro capítulo en su creciente historial de cenas sin pagar.

CITA CON EL TRIBUNAL

Las autoridades confirmaron que Chung ha sido arrestada seis veces por el mismo cargo: hurto de servicios.

Hasta el momento, Chung no ha emitido declaraciones ni ha respondido a las solicitudes de comentarios por parte de los medios.

Según documentos judiciales, cuenta con la representación de un defensor público. Su próxima cita ante el tribunal ha sido fijada para diciembre.

Lo que se sabe, es que la mujer fue liberada bajo supervisión tras comparecer el domingo ante el juez Jevet Johnson en el Tribunal Penal de Brooklyn.

Esto ocurrió a pesar de que la fiscalía solicitaba su encarcelamiento, acusándola de haber estafado a dos restaurantes de moda durante el fin de semana.

Los fiscales pidieron una fianza de 1.500 dólares en efectivo o una garantía de 3.500 dólares para mantener tras las rejas a la influencer, quien presuntamente disfrutó de costosos platillos en dos exclusivos locales de Williamsburg entre viernes y sábado, sin pagar la cuenta.

Según las autoridades, Chung no solo no pudo cubrir los gastos, sino que tampoco mostró intención de hacerlo.

Expertos legales dijeron que, si continua la dinámica fraudulenta de Chung, esto podría eventualmente llevarla a prisión con cargos más graves si los fiscales deciden acusarla.

“Si lo hace 10 veces o más, podrían acusarla de conspiración para defraudar. Lo cual es un delito grave”, dijo el abogado defensor Mark Bederow a The Post este martes.