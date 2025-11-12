La misteriosa muerte de una joven estudiante en un crucero por el Caribe: FBI investiga posible crimen

El FBI abrió una investigación tras la muerte de Anna Kepner, una joven de 18 años, ocurrida a bordo del crucero Carnival Horizon durante una travesía por el Caribe.

De acuerdo con la información difundida por People y otros medios estadounidenses, la tragedia se produjo mientras el Carnival Horizon completaba un viaje por el Caribe y regresaba al puerto de Miami (EEUU).

La joven, de Titusville, Florida, falleció el viernes en circunstancias todavía no determinadas y la encontraron el sábado, 8 de noviembre. La Oficina del Médico Forense de Miami-Dade confirmó el deceso, aunque hasta el momento no se ha revelado la causa oficial ni el lugar exacto dentro del barco donde ocurrió.

Su familia declaró a NBC News, que ella era «una persona muy sociable» y que tenía planes de unirse al ejército después de graduarse de la escuela secundaria en mayo.

“Era una persona muy sociable. Le encantaba estar rodeada de gente. Tenía una energía que te atraía con su sonrisa”, dijeron.

“Ya estaba hablando con reclutadores y había elegido su trayectoria profesional. Quería hacer algo que ayudara a su comunidad”, agregaron sus parientes.

Asimismo, la familia describió a la joven como alguien que iluminaba cualquier habitación en la que entraba. «Si estabas triste, te hacía reír. Siempre bromeaba y era la niña más divertida de la escuela», recordaron.

INTERVENCIÓN DEL FBI

El FBI tomó control de la investigación al tratarse de un posible incidente en aguas internacionales, lo que otorga a la agencia jurisdicción exclusiva.

Lo que se detalló, es que agentes federales abordaron el crucero al llegar a Miami el sábado y comenzaron las pesquisas.

James Marshall, portavoz del FBI en Miami, confirmó a People que el FBI acudió al lugar de los hechos. «Por el momento no hay más información disponible», añadió .

Por su parte, Nick Gerson, abogado especializado en derecho marítimo, detalló a CBS News que la intervención del FBI suele indicar la sospecha de “posibles actos indebidos o la existencia de indicios de delito”.

Recalcó la dificultad que enfrentan familiares al intentar acceder a información, debido a que las navieras no están obligadas a informar públicamente sobre los pormenores del caso: “Si una persona fallece a bordo, se debe iniciar un proceso en un tribunal federal para obtener los reportes pertinentes”, resumió.

¿QUÉ DICE EL CRUCERO?

Carnival Cruise Line, la compañía operadora, aseguró que está colaborando plenamente con las autoridades y expresó sus condolencias a la familia de la joven.

“El deceso de una huésped en el viaje retornado el sábado por la mañana a PortMiami está bajo investigación del FBI. Dedicamos nuestros esfuerzos a brindar soporte a la familia”, se indicó a través de un comunicado.

Según la página web de Carnival Cruise Line, el Carnival Horizon tiene capacidad para 3.960 pasajeros y 1.450 tripulantes. El barco zarpa hacia el Caribe desde Miami y Galveston, Texas.