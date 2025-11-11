La desalmada mujer que se declaró culpable de matar a su hijo para tener otro bebé con su pareja

Una madre en Michigan (EEUU) se declaró culpable de homicidio en segundo grado tras admitir que mató a su hijo de tres años, con el argumento de “hacer espacio” para un bebé con su nueva pareja.

De acuerdo con lo reseñado por People y otros medios estadounidenses, la abrumadora historia de la madre, Amanda Maison, de 33 años, ha conmocionado a Estados Unidos y se remonta al 18 de febrero de 2018.

Finalmente, el pasado 5 de noviembre la mujer aceptó ante la jueza Cynthia Lane, del 31st Circuit Court, que fue responsable de la muerte de su hijo Matthew Maison, ocurrida en Port Huron Township.

Según las investigaciones, el niño había sido víctima de abusos físicos sistemáticos durante al menos dos años, en un entorno marcado por violencia y negligencia.

El caso se mantuvo abierto durante siete años, hasta que en abril de 2025 las autoridades lograron arrestar tanto a Amanda Maison como a su expareja, Maurice Houle.

La confesión de la madre fue clave para avanzar en el proceso judicial, ya que además de declararse culpable, aceptó colaborar con la fiscalía y testificar contra Houle, quien enfrenta cargos de asesinato y abuso infantil.

La fiscalía confirmó que la motivación detrás del crimen fue el deseo de la pareja de tener un hijo “único” en común, eliminando al pequeño Matthew de sus vidas.

¿QUÉ MÁS CONFESÓ LA MADRE?

En su comparecencia ante el tribunal la semana pasada, para presentar su declaración, Amanda admitió haber abusado de Matthew, llegando incluso a empujarle la cabeza contra la pared de su casa en una ocasión durante un «castigo militar», según el comunicado de la oficina del sheriff.

Asimismo, ella declaró ante el juez que facilitó el presunto abuso de Houle contra el niño y «participó voluntariamente» en ocultarlo a los servicios de protección infantil y a las fuerzas del orden.

Además, admitió haber «ideado activamente un plan para ocultar a las autoridades la forma en que murió Matthew».

Tras concluir la audiencia, la jueza Cynthia Lane decidió anular la fianza de Maison, quien seguirá recluida en la cárcel del condado de St. Clair mientras se define su condena.

Vale recordar, que el delito de homicidio en segundo grado que enfrenta abre la puerta a una sentencia de cadena perpetua.

¿QUÉ PASARÁ CON EL HOMBRE?

De momento, lo que se sabe, es que como parte de su acuerdo de culpabilidad, Amanda aceptó testificar en el juicio de Houle. El mismo está previsto para principios de 2026.