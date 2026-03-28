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La millonaria suma que deberá pagar el segundo banco más grande de EEUU a las víctimas de Jeffrey Epstein

Por Caraota Digital
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La millonaria suma que deberá pagar el segundo banco más grande de EEUU a las víctimas de Jeffrey Epstein
Foto: Composición con imágenes de archivo

(EFE).- Bank of America, el segundo banco más grande de Estados Unidos, aceptó pagar más de 72,5 millones de dólares como parte de un acuerdo para resolver una demanda presentada por víctimas de Jeffrey Epstein, quienes acusan a la entidad de haber facilitado y obtenido beneficios de las operaciones de tráfico sexual del pederasta convicto.

El recurso, presentado en 2025 en una corte federal en Nueva York, alega que el banco obtuvo ganancias de su relación con Epstein e ignoró las señales de que sus cuentas se usaban para facilitar su abuso a menores de edad, según destacan este sábado medios estadounidenses.

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El acuerdo, que debe obtener la aprobación de un juez para poder entrar en vigor, cubre a las víctimas de Epstein entre 2008 y 2019, año en el que falleció por suicidio en una prisión en Nueva York mientras aguardaba un juicio por tráfico sexual de menores de edad.

De acuerdo con la demanda, Bank of America también proveyó servicios financieros a algunos asociados de Epstein, como Ghislaine Maxwell, su expareja,  condenada en 2022 por tráfico de menores y el ex consejero delegado de Apollo Global Management, Leon Black.

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El documento alega que el banco no supervisó adecuadamente las cuentas y no reportó a tiempo transacciones cuestionables, incluida una transferencia de Black a Epstein por unos 170 millones de dólares usados para sus operaciones de tráfico, según aseguraron las víctimas.

En un comunicado al diario The New York Times, el banco negó haber «facilitado delitos de trata sexual» y aseguró que el acuerdo tiene como objetivo «ofrecer un cierre para las demandantes».

Este es el tercer acuerdo entre víctimas de Epstein y bancos acusados de facilitar sus delitos; las supervivientes presentaron demandas similares contra JPMorgan Chase y Deutsche Bank que posteriormente se resolvieron por cientos de millones de dólares: JPMorgan aceptó pagar 290 millones de dólares y Deutsche Bank, 75 millones de dólares. EFE

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