La millonaria recompensa que ofrece EEUU por información sobre el nuevo líder de Irán Mojtaba Khamenei, estaría gravemente «herido»

Estados Unidos elevó la presión sobre el liderazgo de Irán al anunciar este viernes, 13 de marzo, una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita localizar o identificar actividades de altos dirigentes del régimen, incluido el ayatolá Mojtaba Khamenei, actual líder supremo de Irán.
La medida fue difundida a través del programa «Recompensas por la Justicia» del Departamento de Estado, que desde hace años se utiliza para rastrear a individuos señalados por Washington como responsables de actividades terroristas o desestabilizadoras.
El anuncio de la recompensa se dio a conocer el mismo día cuando el vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó que Mojtaba Khamenei resultó «herido» durante los bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel.
Aunque no precisó la gravedad, Vance describió un escenario «muy caótico» en Irán, con ataques simultáneos que habrían alcanzado al nuevo líder supremo.
Estas declaraciones se suman a las emitidas más temprano este mismo viernes por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien aseguró que Khamenei está «probablemente desfigurado» tras los mismos ataques.
¿DE QUÉ SE LE ACUSA EL NUEVO LÍDER DE IRÁN?
Según la comunicación oficial, Mojtaba Khamenei y otros altos funcionarios están acusados de dirigir operaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), organización que Estados Unidos considera responsable de planificar y ejecutar ataques en distintas regiones del mundo.
El cartel difundido por el gobierno estadounidense señala que estos líderes «comandan y dirigen diversos elementos del CGRI». Se trata de una estructura militar iraní que según la administración Trump representa una amenaza global.
Además de Mojtaba Khamenei, Washington busca información sobre otros altos funcionarios del régimen iraní
Entre ellos se encuentran:
- Esmail Khatib, ministro de Inteligencia de Irán.
- Ali Asghar Hejazi, jefe adjunto del Estado Mayor.
- Yahya Rahim Safavi, general de división y asesor militar del liderazgo iraní.
- Eskandar Momeni, general de brigada.
- Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.
The U.S. State Department announced that it is offering a reward of up to $10 million to anyone who provides information on Iran’s Supreme Leader Mojtaba Khamenei and nine other senior officials in the Iranian regime pic.twitter.com/Z9sQVtOCfS
— Barak Ravid (@BarakRavid) March 13, 2026
¿POR QUÉ SE CREE QUE ESTÁ HERIDO?
El hermetismo en torno al estado de salud de Mojtaba Khamenei ha alimentado especulaciones. Un elemento clave en las últimas horas, es que su primer mensaje como líder supremo, emitido este jueves, fue un comunicado escrito en el que no mostró su rostro.
En él, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz. Se trata de una de las rutas energéticas más estratégicas del planeta, y prometió que «la sangre de los mártires será vengada».
La ausencia de imágenes oficiales ha sido interpretada por la administración estadounidense, como un indicio de que las heridas podrían ser significativas.