EEUU

EEUU afirma que el nuevo líder supremo iraní está «herido» y «desfigurado»

Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

(EFE).- El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, está «herido» y muy posiblemente «desfigurado» tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán.

«Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video», dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.

Hegseth aseguró que el nuevo líder supremo «carece de legitimidad» y que habla de unidad después de «asesinar a decenas de miles de manifestantes», en referencia a las protestas que comenzaron a finales del año pasado hasta antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero.

«Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué», aseguró el jefe del Pentágono, quien dijo que Jameneí tiene «miedo» y que gran parte de su familia, incluido su padre y anterior líder supremo ha muerto en los ataques.

En su primer mensaje este jueves como nuevo líder supremo de la República Islámica, Jameneí mostró un tono desafiante. Llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la «sangre de los mártires será vengada».

«El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado», subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán. Esto en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal.

EFE
