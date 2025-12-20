La millonaria cifra que deberá pagar reconocida empresa a mujer que desarrolló cáncer al usar su talco

Un jurado de Minnesota condenó el viernes a la gigante Johnson & Johnson a pagar 65,5 millones de dólares tras la demanda de Anna Jean Houghton Carley, una madre de 37 años que desarrolló mesotelioma, una especie de cáncer bastante agresivo, luego de usar el talco que fabrica la empresa.

La demandante sostiene que el uso de los productos de talco de la compañía durante su infancia la expuso al asbesto. Esto derivó en el desarrollo de esta enfermedad en el revestimiento de sus pulmones.

El juicio, que se llevó a cabo durante 13 días en la Corte de Distrito del Condado de Ramsey, concluyó que la empresa es responsable de compensar a la madre. El equipo legal de la víctima argumentó que el gigante farmacéutico comercializó el producto pese a conocer la posible presencia del carcinógeno. Asimismo, alega que lo hizo sin advertir a los consumidores sobre los riesgos.

“Este caso no se trataba solo de compensación económica. Se trataba de la verdad y asumir la responsabilidad”, afirmó Ben Braly, abogado de Carley, tras conocerse el veredicto, reseño AP.

JOHNSON & JOHNSON APELARÁ LA SENTENCIA

Por su parte, Johnson & Johnson anunció que apelará la decisión. Erik Haas, vicepresidente mundial de litigios de la compañía, defendió la seguridad del producto, actualmente retirado de los estantes estadounidenses desde 2020.

“Estas demandas se basan en ‘ciencia basura’, refutada por décadas de estudios que demuestran que el talco para bebés de Johnson & Johnson es seguro. No contiene asbesto y no causa cáncer”, indicó Haas en un comunicado.

La compañía dejó de vender polvos elaborados con talco a nivel mundial en 2023, en medio de una serie de litigios similares. Incluso, este mismo mes, un jurado de Los Ángeles otorgó 40 millones de dólares a dos mujeres por cáncer de ovario. Previamente, en octubre, otro tribunal de California ordenó el pago de 966 millones de dólares a la familia de una fallecida por mesotelioma bajo argumentos idénticos de contaminación con asbesto.