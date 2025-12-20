El escalofriante mensaje que envió la esposa del expiloto Greg Biffle a su madre antes de sufrir fatal accidente aéreo

El expiloto de NASCAR, Greg Biffle, su esposa Cristina y sus hijos fallecieron el pasado jueves 18 de diciembre en un accidente aéreo ocurrido en Carolina del Norte; pero ahora, se han revelado nuevos detalles de la tragedia, debido a que se dio a conocer un escalofriante mensaje que la mujer envió a su madre antes de perder la vida.

Cathy Grossu, madre de Cristina Biffle, reveló que recibió un mensaje de texto de su hija momentos antes del impacto. En el texto, Cristina alertó sobre la situación de emergencia que enfrentaba la familia.

“Me envió un mensaje desde el avión y me dijo: ‘Estamos en problemas’. Y eso fue todo. Estamos devastados. Tenemos el corazón roto”, narró Grossu a People.

En el siniestro murieron Greg Biffle, de 55 años; su esposa Cristina; su hijo Ryder, de cinco años; y Emma, la hija adolescente del piloto. También fallecieron Craig Wadsworth, amigo de la familia; el piloto del avión, Dennis Dutton, y su hijo Jack.

UN VIAJE DE CUMPLEAÑOS CON DESENLACE FATAL

Grossu explicó que la familia Biffle realizaba un viaje de cumpleaños y que los había visto un día antes del suceso en un ambiente de alegría.

“Pensar que los mataran en un viaje de cumpleaños, que era un momento tan feliz para la familia. Y ver la forma horrible en que terminó, es algo tan difícil de sobrellevar. No puedo creer que se hayan ido”, dijo la desconsolada mujer.

La madre de Cristina manifestó su pesar por no recordar con precisión la última conversación que mantuvo con sus seres queridos antes de la despedida. “No recuerdo cuáles fueron las últimas palabras que le dije a mi hija, a Greg o a mi querido Ryder. No lo recuerdo. Sé que nos abrazamos, pero no me acuerdo de esas últimas palabras y eso me va a perseguir. Pero eran felices”, lamentó.

Tras la confirmación de las víctimas, los familiares de los Biffle publicaron un comunicado conjunto. En el manifiesto, solicitaron privacidad para afrontar el duelo. Además, resaltaron la labor filantrópica de la pareja y su compromiso con la crianza de sus hijos.