La llamada desde Venezuela que alertó a una mujer sobre el trágico secuestro de su hijo en Chicago, así lo localizaron

Una llamada desde Venezuela alertó a una madre sobre el secuestro de su hijo, pero horas después las autoridades lo encontraron muerto en el interior de un apartamento situado en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois (EEUU).

De acuerdo con la información reseñada por Chicago Sun Times y otros medios locales, un sujeto desconocido hizo la llamada a la mujer. Le indicó que el joven de 18 identificado como Christian Jose Rojas Barrios había sido secuestrado y, ademásm dónde podían encontrarlo.

En el informe policial, se destacó que la madre de Rojas Barrios no conocía a la persona que llamó desde Venezuela.

Lo cierto, es que ese interlocutor, dijo que su hijo había sido secuestrado alrededor de las 3:00 de la tarde de este lunes, 18 de mayo. Específicamente, cerca de una cancha de baloncesto, en la cuadra 7100 de South King Drive.

Asimismo, le precisaron en la llamada anónima a la mujer, que podía encontrarlo dentro de un apartamento en la dirección de Perry Avenue.

LO ENCONTRARON EN ESE APARTAMENTO

Posteriormente, la policía emitió un comunicado en el cual informó que un grupo de agentes respondió a una solicitud de verificación de bienestar y acudieron a un apartamento en la cuadra 6800 de South Perry Avenue, alrededor de las 9:00 de la noche del martes.

Allí encontraron a Rojas Barrios, quien recibió disparos en el pecho y la pierna, estaba tendido boca abajo en una bañera y con las manos atadas a la espalda, según el informe.

Cerca de su cuerpo se encontraron tres casquillos de 9 mm. Por tanto, lo declararon muerto en el lugar. Esto, según el informe del Departamento de la Policía de Chicago.

Una autopsia realizada este miércoles concluyó que Rojas Barrios falleció a «consecuencia de múltiples lesiones producto de una agresión». Es por ello, que su muerte fue catalogada como homicidio, según informó la oficina del médico forense del condado de Cook.

De momento, se apuntó que la investigación está a cargo de detectives del Área 1 y no se dieron más detalles del caso.