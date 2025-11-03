La insólita crisis en aeropuertos de Estados Unidos que provocó la cancelación de miles de vuelos

Los aeropuertos de EEUU atraviesan una de las peores crisis operativas en años, provocada por una severa escasez de controladores aéreos.

De acuerdo con diversos medios, esta situación con los controladores aéreos ha generado miles de cancelaciones y retrasos en vuelos nacionales e internacionales, afectando a decenas de miles de pasajeros.

El origen del problema radica en el cierre parcial del gobierno federal de los Estados Unidos, que ha dejado a estos trabajadores esenciales sin salario, obligándolos a cumplir funciones bajo condiciones extremas.

El impacto ha sido especialmente grave en terminales clave como el aeropuerto Newark Liberty, en Nueva Jersey, donde la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó la paralización total de operaciones el pasado domingo.

Las esperas en esta terminal superan las tres horas y podrían extenderse más. En el área metropolitana de Nueva York, casi el 80 % de los controladores se ausentaron durante el fin de semana de Halloween, lo que agravó la situación.

«SOLO VAN A EMPEORAR»

Asimismo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que los problemas “solo van a empeorar” si el cierre gubernamental continúa.

La FAA ha emitido más de 98 alertas de personal en los últimos días, reflejando una crisis que no solo afecta la puntualidad de los vuelos, sino también la seguridad aérea.

Lo más grave, es que la falta de personal ha obligado a reducir el flujo de operaciones en varios aeropuertos, generando un efecto dominó en la red nacional de transporte.

¿CUÁNTOS VUELOS HAN SIDO AFECTADOS?

De acuerdo con cifras recopiladas por el portal especializado FlightAware, el sábado se registraron alrededor de 4.500 vuelos con demoras y más de 500 cancelaciones en distintos puntos del país.

La jornada del domingo tampoco trajo alivio: antes del mediodía ya se contabilizaban 2.756 retrasos y 222 vuelos suspendidos.

El Aeropuerto Internacional de Orlando fue uno de los más afectados, con tiempos de espera que rondaron las dos horas y 40 minutos en promedio. En los casos más críticos, hubo vuelos que permanecieron retenidos hasta por 12 horas, generando malestar e incertidumbre entre los pasajeros.

¿QUÉ GENERÓ LA CRISIS?

El origen del conflicto se encuentra en el bloqueo legislativo que paraliza las negociaciones en el Congreso. Los intentos del bloque republicano por aprobar una ley que reactive el funcionamiento del gobierno han sido rechazados en múltiples ocasiones por el Senado.

Mientras tanto, los demócratas insisten en que cualquier acuerdo debe incluir la ampliación de beneficios fiscales vinculados a seguros médicos. También la restitución de fondos recortados en programas sociales como Medicaid.