Pánico en las alturas: avión aterrizó de emergencia en Florida y hubo al menos 15 heridos

Un avión de JetBlue Airways que cubría la ruta internacional entre Cancún (México) y Newark (EEUU), vivió momentos de tensión cuando la aeronave experimentó una abrupta pérdida de altitud en pleno trayecto.

De acuerdo con lo reseñado por ABC News, el avión, un Airbus A320 con capacidad para 162 pasajeros, descendió este jueves, 30 de octubre, cerca de 30 metros en apenas siete segundos, lo que provocó lesiones en al menos 15 personas a bordo.

La emergencia obligó a los pilotos a desviar el vuelo hacia el Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, donde aterrizó de forma segura alrededor de las 2:00 de la tarde, hora local.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), la tripulación reportó un “problema de control de vuelo”, lo que motivó la decisión de realizar el aterrizaje de emergencia.

Los registros oficiales de comunicación, confirmaron que los pilotos notificaron a los controladores aéreos sobre una falla relacionada con el sistema de control de vuelo.

¿QUÉ SE SABE DE LOS PASAJEROS?

Según reportes de CNN, múltiples ocupantes del vuelo, tanto pasajeros como miembros de la tripulación, presentaron heridas de diversa consideración, desde leves hasta moderadas.

Entre ellas se incluye al menos una posible lesión en la cabeza, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos médicos al momento del aterrizaje.

La portavoz del cuerpo de bomberos de Tampa, Vivian Shedd, explicó que “varias personas a bordo del avión fueron valoradas y transportadas a hospitales locales debido a heridas leves”.

Por su parte, la compañía aérea señaló que todos los afectados experimentaron lesiones “no críticas”, acorde a los estándares de clasificación de incidentes de viaje aéreo.

«Sentí que iba a morir», dijo al mencionado medio de comunicación Terrica Turner, una de las pasajeras del vuelo. «Mi novio se quedó en silencio en ese momento mientras yo entraba en pánico; me lo contó como si simplemente lo aceptara», recordó.

ACCIONES DE LA AEROLÍNEA

“Nuestro equipo ha retirado la aeronave de servicio para una inspección, y se realizará una investigación completa para determinar el origen del incidente. La seguridad de nuestros clientes y empleados es siempre nuestra principal prioridad, por lo que apoyaremos a todos los involucrados durante este proceso”, señaló JetBlue Airways por medio de un comunicado.