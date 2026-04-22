La innovadora apuesta militar con IA que aplicará Estados Unidos para combatir a narcoterroristas en Latinoamérica

Estados Unidos activó una nueva fuerza militar basada en inteligencia artificial para operar en América Latina, con la misión de desmantelar redes narcoterroristas y responder a desastres de gran escala, en lo que constituye el mayor salto tecnológico del Comando Sur en décadas.

El Ejército estadounidense confirmó la creación de esta unidad autónoma, específicamente diseñada para actuar en América Central, Sudamérica y el Caribe bajo un esquema multidominio.

Según el Comando Sur, la iniciativa marca un cambio estructural en la estrategia de defensa regional, al integrar sistemas capaces de operar sin intervención humana directa, recolectar datos en tiempo real y ejecutar acciones coordinadas en entornos hostiles.

En una declaración reciente, el comandante del Comando Sur, Francis L. Donovan, explicó que la misión principal será «desarticular y debilitar las redes narcoterroristas y de cárteles, y responder a crisis que ponen en peligro la vida causadas por desastres naturales a gran escala».

La nueva fuerza funcionará como un comando especializado en plataformas autónomas y semiautónomas, con capacidad para intervenir desde el fondo del mar —donde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha identificado rutas submarinas usadas por organizaciones criminales— hasta el espacio, pasando por el dominio cibernético.

Asimismo, el Comando Sur explicó que esta versatilidad permitirá anticipar amenazas, optimizar recursos y reducir riesgos para el personal militar estadounidense y de países aliados.

EL GRUPO DAWG

El Departamento de Defensa presentó además el Grupo de Guerra Autónoma de Defensa (DAWG), concebido para integrar inteligencia artificial en la planificación y ejecución de operaciones militares dentro del área de influencia del Comando Sur.

Lo que se detalló, es que este modelo, considerado pionero, podría replicarse en otros comandos si demuestra eficacia operativa.

La decisión responde al aumento de la sofisticación de los grupos criminales y a la necesidad de reaccionar con rapidez ante fenómenos naturales cada vez más destructivos, según datos del Centro de Monitoreo de Desastres de la ONU.

Además, según el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, think tank estadounidense, «la influencia de potencias como China y Rusia ha motivado a Washington a reforzar su presencia estratégica y tecnológica en el continente». Especialmente, frente a la mayor inversión en infraestructura y cooperación militar ofertada por esos países.

CUESTIONAMIENTO ÉTICO

El despliegue también abre un debate ético y geopolítico. Organizaciones como Human Rights Watch advierten sobre la urgencia de establecer marcos regulatorios que limiten la autonomía letal de estos sistemas y garanticen supervisión humana efectiva.

Además, para los países latinoamericanos, la presencia de una fuerza autónoma estadounidense representa oportunidades de cooperación técnica, pero también interrogantes sobre soberanía, alcance de la intervención y uso de tecnologías militares avanzadas en territorio extranjero.

Mientras tanto, gobiernos y analistas observan con atención cómo esta integración de IA redefine la seguridad regional en un contexto de creciente competencia estratégica con potencias extrarregionales.