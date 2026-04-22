Cómo es la vida de Maduro a casi cuatro meses de su detención y el tiempo que pasará en la cárcel, según nuevo informe

Nicolás Maduro, capturado en Caracas durante la Operación Resolución Absoluta el pasado 3 de enero, permanece recluido desde hace más de tres meses en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York (EEUU), donde enfrenta un régimen carcelario estricto y en medio de lo que se espera sea un prolongado proceso judicial.

Un nuevo informe, citado por The New Yorker, sustentado en testimonios de reclusos y consultores penitenciarios, detalla cómo vive Maduro dentro de una de las prisiones federales más cuestionadas de Estados Unidos.

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Como se recordará, el rapero Tekashi 6ix9ine, quien coincidió con Maduro en el MDC, relató supuestos episodios que revelan las condiciones del encierro.

Según dijo, Maduro llegó inicialmente a una unidad de aislamiento y «olía fatal cuando salió de la celda», antes de ser trasladado a la Unidad 4 Norte, donde se alojan reclusos de alto perfil.

Asimismo, el músico incluso mostró una figura artesanal de Bob Esponja firmada por Maduro. «Maduro lo firmó», dijo con orgullo, antes de añadir: «Venezuela para siempre».

¿QUÉ SE SABE DE LA UNIDAD 4 NORTE?

La Unidad 4 Norte, donde también han estado Sean «Diddy» Combs y Sam Bankman-Fried, ofrece mayor seguridad, pero no mejores comodidades.

Las camas están dispuestas como en un dormitorio, sin almohadas, y la privacidad es mínima.

De hecho, 6ix9ine afirmó que dormía a apenas «unos sesenta centímetros» de Maduro y ambos compartían duchas y rutinas diarias.

Además, el centro, con más de 1.300 reclusos, ha sido denunciado por apagones, hacinamiento y comida en mal estado, aunque las autoridades aseguran que cumple con los estándares federales.

Expertos consultados por el mencionado medio, explicaron que mantener a Maduro en esta unidad responde a razones de seguridad y visibilidad internacional.

Sam Mangel, asesor penitenciario, señaló que el gobierno estadounidense «no quiere otro Epstein entre manos» y que la prioridad es evitar cualquier incidente que pueda desatar teorías de conspiración.

¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ MADURO EN ESA CÁRCEL?

Según sus cálculos, Maduro podría permanecer en Brooklyn «al menos otros dieciocho meses» mientras avanza su juicio.

«Lo más probable es que esté en Brooklyn, según mis cálculos, al menos otros dieciocho meses», enfatizó Mangel, quien aconsejó a Maduro: «Como le aconsejo a cualquiera, ya sea indigente o multimillonario, cuando entras en prisión eres solo un número. Recibes la misma cantidad de ropa, la misma cantidad de provisiones, y te quedas junto a tu cama todos los días a la misma hora que todos los demás».

¿QUÉ SE DICE DEL ESTADO EMOCIONAL DE MADURO?

Según versiones, el encierro también ha afectado emocionalmente a Maduro. Se asegura que antes de su captura, ya sufría insomnio crónico, y en prisión, de acuerdo con reportes citados en el documento, se le ha escuchado gritar por las noches.

En concreto, dice: «¡Soy el presidente de Venezuela!» y «¡Díganle a mi país que me han secuestrado!». Aunque, según la versión de 6ix9ine, Maduro pasa los días leyendo: «Lee la Biblia. Lee todas las Biblias», dijo, tras afirmar que lo vio comparar textos religiosos durante su reclusión.

«Justo cuando me fui, estaba leyendo la Biblia china. No sé si era la de Buda… estaba leyendo algo. Pero lee todas las Biblias y las compara», agregó el rapero.