La inesperada propuesta del ‘Pollo’ Carvajal a EEUU en medio de tensiones con Venezuela, según el diario The Objetive

El ex jefe de inteligencia militar de Hugo Chávez, Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, propuso a Estados Unidos que Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, asuma un eventual gobierno de transición tras el hipotético relevo de Nicolás Maduro.

El Pollo Carvajal, quien está a la espera de su condena en febrero de 2026, realizó esta propuesta en el marco de su colaboración con la justicia de Estados Unidos que tiene como objetivo reducir su pena, según pudo conocer el diario The Objective.

«En el marco de las conversaciones confidenciales que mantiene con la Fiscalía estadounidense, Carvajal ha planteado la posibilidad de que Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA y antiguo hombre de confianza de Chávez, sea considerado como una figura de consenso para liderar una transición política si Maduro abandona el poder», dijeron fuentes consultadas por el medio mencionado anteriormente.

En su propuesta Carvajal habría argumentado que Ramírez «conserva legitimidad dentro del chavismo tradicional» y podría funcionar como un puente entre los restos del aparato estatal y una oposición internacionalmente respaldada.

Ramírez se encuentra actualmente exiliado en Italia, y desde hace años ha acusado a Nicolás Maduro de «haber desmantelado el proyecto original de Chávez».

A pesar de la propuesta de Carvajal, aparentemente esta no sería una opción a considerar en estos momentos por la administración de Donald Trump.

«Ramírez no figura entre los perfiles mejor valorados» por la Administración estadounidense, según le dijeron a The Objective fuentes conocedoras del tema.

En este sentido, explicaron que Estados Unidos quiere evitar un vacío de poder inmediato que pueda derivar en enfrentamientos internos. No obstante, Ramírez no genera suficiente confianza ni dentro del chavismo actual, ni entre los militares, ni dentro de la oposición.