La inesperada declaración del hijo del actor Rob Reiner ante el juez tras el doble asesinato que sacudió a Hollywood

Nick Reiner, hijo del reconocido actor y director Rob Reiner y de la fotógrafa Michele Singer Reiner, se declaró «no culpable» de asesinar a sus padres en Los Ángeles y su caso avanza hacia uno de los juicios más mediáticos del año en California (EEUU).

De acuerdo con People y diversos medios, durante la audiencia Reiner apareció vestido con un overol marrón de preso y se limitó a responder afirmativamente cuando el juez le preguntó si comprendía su derecho a un juicio rápido.

Con ese breve intercambio, quedó abierta la vía judicial en su contra, en la que enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, agravados por la figura de homicidio múltiple.

De ser declarado culpable, podría recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Incluso la pena de muerte, aunque la fiscalía no ha decidido si solicitará la sanción máxima.

Según la acusación, los hechos ocurrieron en la madrugada del 14 de diciembre del pasado año. Ese día Reiner presuntamente apuñaló a su padre, de 78 años, y a su madre, de 70.

Tras el ataque, habría huido y se registró en el hotel Pierside de Santa Mónica. Su detención se produjo horas más tarde, en el sur de Los Ángeles. En concreto, luego de que un operativo policial rastreara su ubicación en una gasolinera a partir del registro en el hotel.

Con el paso de los días, el foco se desplazó hacia el estado de salud mental del acusado. Reportes de prensa y fuentes cercanas indican que Nick Reiner fue diagnosticado con esquizofrenia años atrás. Además, de que se encontraba bajo tratamiento por un trastorno psiquiátrico severo.

Además, versiones no confirmadas señalan que su medicación habría sido modificada semanas antes del crimen, un factor que podría influir en la estrategia de la defensa y en la interpretación de su conducta durante los hechos.

Aunque Reiner no dijo si buscará ser declarado inimputable, su equipo legal evalúa la posibilidad de alegar “no culpable por razón de locura”. Se trata de una figura que en California solo prospera si se demuestra que el acusado no comprendía la naturaleza de sus actos ni podía distinguir entre el bien y mal en el momento del crimen.

GIRO INESPERADO

En tanto, el proceso legal sufrió un giro inesperado cuando el abogado Alan Jackson, conocido por su participación en casos de alto perfil como los de Harvey Weinstein y Kevin Spacey, se retiró de la defensa pocos días antes de la audiencia.

Jackson informó al tribunal que no podía continuar representando a Reiner por razones legales y éticas que no detalló.

Su salida dejó la defensa en manos de Kimberly Greene, defensora pública adjunta, quien ahora lidera la estrategia jurídica del acusado.

¿CUÁNDO SERÁ LA PRÓXIMA AUDIENCIA?

La próxima audiencia clave está programada para el 29 de abril. Ese día se evaluará si existen elementos suficientes para llevar a Nick Reiner a juicio.