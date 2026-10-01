¿La IA da mejores consejos que los médicos? Las declaraciones del secretario de salud de EEUU que desataron polémica

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr. está envuelto en una gran polémica al afirmar que «la inteligencia artificial (IA) puede dar consejos médicos mejor informados que los propios doctores».

Kennedy afirmó durante una conversación con el vicepresidente JD Vance que la tecnología tiene el poder de liberar a los ciudadanos de lo que llamó «la tiranía médica».

Esta conversación formó parte de la cumbre Make America Healthy Again, la cual estuvo patrocinada por OpenAI y Anthropic, dos principales empresas de inteligencia artificial.

Kennedy contó que se reunió esa semana con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, quien le dijo que dos años atrás no habría recomendado buscar consejo médico en un chatbot, pero que hoy sería mala praxis que un médico no consultara esas herramientas antes de diagnosticar o recetar un tratamiento.

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De acuerdo con registros expuestos en la cumbre, cerca de dos tercios de los médicos de Estados Unidos usan una IA llamada OpenEvidence.

RECHAZO A ESTAS AFIRMACIONES

La Asociación Médica Estadounidense, a través de su director ejecutivo, John Whyte, advirtió que la inteligencia artificial tiene un potencial enorme en la salud, pero que no puede reemplazar el juicio de un médico.

«Los pacientes merecen decisiones de atención informadas por la evidencia médica más reciente y guiadas por un médico que entienda sus necesidades individuales», dijo Whyte en un comunicado difundido por la asociación.