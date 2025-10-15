La historia del hombre que se ganó la lotería y usa su dinero para reconstruir Los Ángeles

En noviembre de 2022, Edwin Castro se convirtió en el ganador del premio récord de la lotería Powerball en Estados Unidos, obteniendo una suma de 2.040 millones de dólares.

Aunque optó por recibir un pago único de 997,6 millones, su historia no se ha centrado en el lujo y éxito en la lotería, sino en la solidaridad.

Nacido en Altadena, una comunidad duramente golpeada por los incendios forestales del Eaton Fire, Castro decidió invertir parte de su fortuna en la reconstrucción de viviendas para familias afectadas.

En concreto, Castro, de 33 años, compró el billete ganador del Powerball en una gasolinera de Altadena. Ahora, está comprando propiedades en esa misma zona valuadas en millones de dólares, para ayudar a quienes perdieron sus hogares en el incendio de Eaton.

«Esto es para una familia que quiere mudarse», declaró Castro a The Wall Street Journal (WSJ) sobre uno de los terrenos que compró en el barrio. «Esas son las personas que necesitan atención ahora mismo», sostuvo.

¿QUÉ TAN DESTRUCTIVOS FUERON ESTOS INCENDIOS?

Como se sabe, el incendio de Eaton ocurrió al mismo tiempo que el de Palisades en enero de este mismo 2025. Dejó un saldo de al menos 31 muertos y más de 16.000 estructuras destruidas, según informó el medio.

Mientras algunos inversores externos han visto en los terrenos quemados una oportunidad solamente de negocio, Castro aseguró que su intención al adquirir estas propiedades es ser más flexible, retribuir y apoyar a la comunidad afectada.

¿CUÁLES SON SUS PLANES?

Asimismo, el hombre, hijo de un trabajador de la construcción, aseguró que su objetivo es honrar la arquitectura artesanal de las casas originales de la zona y ofrecerlas a precios accesibles.

“El margen de beneficio no tiene por qué ser exorbitante. Pero no estoy construyendo estas casas solo para regalarlas”, declaró al mismo medio de comunicación.

«Quiero que se sienta como el antiguo barrio», dijo. «Como si metieras todas esas casas antes del incendio en una burbuja temporal», señaló.

TUVO QUE GANAR UNA DEMANDA

Más allá de su aparente solidaridad, Edwin Castro se vio envuelto en críticas y polémica tras ganar el premio más grande en la historia de las loterías.

Un hombre llamado José Rivera presentó una demanda alegando que él era el verdadero dueño del boleto ganador, el cual, según afirmó, le había sido sustraído antes del sorteo.

Rivera sostuvo que su antiguo casero, Urachi “Reggie” Romero, le había robado el boleto para luego entregarlo, de manera directa o indirecta, a Castro o a alguien cercano a él.

La demanda fue presentada en febrero de 2023 e involucraba tanto a Castro como a la Lotería de California y al estado.

Tras analizar el caso, la Justicia falló a favor de Castro. Un magistrado del condado de Los Ángeles desestimó la demanda, argumentando que quien posee el boleto es considerado el propietario presumible del premio y que corresponde a los jugadores garantizar la seguridad de sus boletos frente a robos o pérdidas.