La fuerte solicitud que senadores demócratas hicieron a Trump sobre acuerdos petroleros con Venezuela

Por Luis Alfredo Ledezma
Demócratas piden auditar en 30 días los acuerdos petroleros entre EE UU y Venezuela / Archivo

La presión política en Washington contra la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a centrarse en los acuerdos petroleros con Venezuela, luego de que un grupo de senadores demócratas presentara un proyecto de ley que exige una auditoría urgente.  

La auditoría sería relacionada con el esquema de recaudación, creado tras el restablecimiento parcial de relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

LEA TAMBIÉN: «EL PETRÓLEO EMPEZANDO A FLUIR«: DONALD TRUMP CALIFICÓ DE «EXTRAORDINARIAS» LAS RELACIONES CON DELCY RODRÍGUEZ

De acuerdo con medios estadounidenses, la iniciativa, impulsada por el líder de la bancada demócrata, Chuck Schumer, y el senador Adam Schiff, ordenaría a la Contraloría General de Estados Unidos (GAO) revisar en un plazo de 30 días el destino y manejo de los ingresos provenientes de la venta de crudo venezolano.  

El objetivo, según sus promotores, es despejar dudas sobre la transparencia del mecanismo y garantizar que los fondos no terminen beneficiando a actores privados o aliados políticos de Trump.

La administración Trump ya completó su primera venta de petróleo venezolano / Archivo.

LEY DE TRANSPARENCIA  

Sin embargo, la propuesta, bautizada como Ley de transparencia sobre los ingresos del petróleo venezolano, enfrenta un camino complejo en un Congreso de mayoría republicana.

Pero, su sola presentación refleja el creciente interés bipartidista por supervisar un sistema inédito, puesto que tras la captura de Nicolás Maduro los pagos por el petróleo venezolano exportado bajo supervisión estadounidense se canalizan a través de cuentas bancarias en Qatar.

Hasta enero, estos ingresos auditados ascendían a unos 500 millones de dólares, una cifra significativa en medio de la reconfiguración de la política energética entre Washington y Caracas.

«El pueblo estadounidense merece saber qué está pasando con el dinero recibido por estos pagos y adónde —y a quiénes— se está destinando», argumentó Schumer.

«No hay razón para que Trump eluda el sistema bancario de Estados Unidos y llene los bolsillos de sus amigos de las grandes petroleras, en lugar de reducir los costos para los estadounidenses que trabajan duro», enfatizó.

En tanto, el presidente Donald Trump ha expresado satisfacción con el nivel de cooperación con las autoridades de Venezuela y ha continuado flexibilizando restricciones. No obstante, Schumer sostiene que la transparencia es indispensable.  

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó el mecanismo como “novedoso” durante una audiencia en el Senado y se mostró abierto a una auditoría, lo que podría facilitar el avance del proyecto.

