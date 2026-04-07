La fuerte medida que aplicará el Gobierno de Trump a migrantes en aeropuertos de ciudades santuario

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, está considerando bloquear la entrada de viajeros internacionales en los aeropuertos de las ciudades que no colaboran con las políticas de mano dura de migración, llamadas «santuario».

En declaraciones a reporteros durante una visita a Carolina del Norte este martes, 7 de abril, el secretario de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, señaló que, para su Gobierno, «no tiene sentido procesar viajeros internacionales» si las ciudades no están «haciendo cumplir la ley migratoria».

«No creo que las ciudades santuario sean algo legal», agregó el funcionario, quien asumió el cargo en marzo, tras la salida de su predecesora Kristi Noem.

La tensión no es nueva. En agosto del año pasado, el Departamento de Justicia publicó una lista de ciudades consideradas santuario, entre ellas Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco.

Varias de estas metrópolis fueron escenario de operativos de agentes federales de inmigración, que derivaron en enfrentamientos con residentes y denuncias de abusos por parte de organizaciones como La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Amnistía Internacional, que alertaron sobre riesgos a los derechos humanos.

IMPACTO DE LA MEDIDA

La posibilidad de prohibir la entrada de viajeros internacionales en aeropuertos como en el JFK en Nueva York o Los Ángeles International Airport, tendría repercusiones profundas para el turismo, comercio y la conectividad aérea del país.

Estos terminales figuran entre los más transitados del mundo y son puntos estratégicos para la economía estadounidense.

Un bloqueo selectivo afectaría no solo a las ciudades señaladas, sino también a aerolíneas, empresas logísticas y millones de pasajeros

La Copa Mundial de la FIFA, además, está programada para realizarse entre el 11 de junio al 19 de julio en Norteamérica, y 11 ciudades de EEUU serán sede de los juegos, incluyendo Los Ángeles, Miami, y Nueva York.