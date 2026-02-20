La foto oficial de la recién creada Junta de la Paz de Trump que publicó la Casa Blanca

La Casa Blanca difundió este jueves, 19 de febrero, la primera fotografía oficial de la recién creada Junta de la Paz impulsada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Lo hizo a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter) y acompañada del mensaje: “Los líderes mundiales y los miembros fundadores de la Junta de Paz se reúnen para la reunión inaugural en el Instituto de Paz Donald J. Trump”.

La imagen marca el inicio formal de un proyecto que, apenas un mes después de la firma de su carta fundacional en Davos (Suiza), reunió en Washington D. C. a los países que aceptaron integrarse en esta nueva estructura internacional.

La cita buscó definir el rumbo del organismo y su papel en uno de los conflictos más complejos del escenario global: la Franja de Gaza.

La agenda de la reunión inaugural se centró en el futuro del enclave palestino, más allá del frágil alto al fuego vigente entre Israel y Hamás.

Uno de los puntos centrales fue la recaudación de fondos para la reconstrucción de Gaza y la canalización de ayuda humanitaria, un compromiso que Trump asegura ya alcanza los 5.000 millones de dólares prometidos por los miembros de la Junta.

Sin embargo, la composición del organismo revela un marcado desequilibrio geopolítico. De los más de 60 países invitados, solo 27 han aceptado unirse. Entre ellos apenas figuran cuatro europeos —Bulgaria, Hungría, Albania y Kosovo— mientras que Italia, Grecia, Chipre, Rumania y la Unión Europea participan únicamente como observadores.

Las dudas sobre el alcance real de la Junta de la Paz han generado tensiones diplomáticas, especialmente en Europa.

En este sentido, Francia ha expresado preocupación por la posibilidad de que el organismo exceda el mandato otorgado por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que en noviembre de 2025 aprobó su existencia exclusivamente para promover la paz en Gaza.

Aunque Trump no ha declarado abiertamente que pretenda competir con Naciones Unidas, sí ha insistido en que su objetivo es impulsar la “paz mundial”. Se trata de una misión que coincide con la razón de ser del propio Consejo de Seguridad.

Expertos consultados advierten que la ambición global de la Junta, sumada a la influencia determinante de Estados Unidos, podría reconfigurar el equilibrio de la diplomacia internacional.

CONTRIBUCIÓN DE ESTADOS UNIDOS

En tanto, Trump anunció que Estados Unidos contribuirá con 10.000 millones de dólares a la recién creada Junta de Paz.

Asimismo, el mandatario subrayó que el trabajo de la Junta incluirá la supervisión y coordinación de los fondos. Así como la definición de criterios para seleccionar los proyectos prioritarios en Gaza y, eventualmente, en otros puntos de crisis.

Durante su intervención, reiteró sus críticas hacia la ONU en conflictos recientes. Afirmó que la Junta de Paz tendrá la función de “supervisar” el desempeño del organismo internacional y velar por su eficacia.

No obstante, aclaró que Estados Unidos intentará mantener una cooperación activa con Naciones Unidas en aquellos ámbitos donde sea posible coordinar esfuerzos. Especialmente, en las tareas de reconstrucción y estabilización de zonas devastadas por la guerra.