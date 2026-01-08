LA FOTO: DEA actualizó el afiche de búsqueda de Nicolás Maduro, así quedó

La Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) acaba de remover el afiche de búsqueda de Nicolás Maduro.

En una publicación realizada en sus redes sociales se puede ver que sobre el afiche colocaron la palabra: ¡Capturado!

Este afiche se hizo viral desde el momento de su publicación, ya que el organismo llegó a ofrecer hasta 50 millones de dólares por información que condujera a la captura de Nicolás Maduro.

Terry Cole, vocero de la DEA, aseguró que el organismo “ha vuelto a la aplicación de la ley” tras la captura de Maduro «para defender nuestra seguridad nacional y combatir a los narcotraficantes».

A su juicio estos cárteles no solo «están matando a estadounidenses», sino intentaban controlar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos para crear una narrativa a su favor.

«Si observamos lo que ha sucedido en Venezuela con su participación, no solo con las FARC, el ELN, y el Tren de Aragua, sino también con la influencia iraní, cubana y rusa en Venezuela, intentaban controlar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos para crear una narrativa a su favor, pero son terroristas, están empeñados en destruir a Estados Unidos, sus organizaciones terroristas extranjeras. En la DEA, volvemos a la aplicación global de la ley», aseveró.