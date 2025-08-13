La extraña desaparición de madre e hija en EEUU, en medio de denuncias de abuso infantil

La policía de Fresno, en California (EEUU), continúa la intensa búsqueda de Whisper Owen, de 36 años, y su hija de ocho meses, Sandra McCarty, quienes desaparecieron desde hace casi un mes.

De acuerdo con la información reseñada por el medio KCRA3, la última vez que fueron vistas fue el 15 de julio, cuando Owen se dirigía a Sacramento para una cita médica.

Ese día, cámaras de vigilancia captaron su vehículo, una SUV gris, transitando por la autopista 120 cerca de Escalon. Sin embargo, desde entonces no hay rastro de ellas.

La desaparición tomó un giro inquietante cuando se confirmó que Owen tenía una orden de arresto pendiente por un caso de abuso infantil ocurrido en 2020.

Aunque se declaró inocente en 2021, incumplió una orden judicial que le exigía completar un proyecto de trabajo. Esto llevó a la nueva emisión de una orden de captura.

Esta revelación ha generado especulaciones sobre si la mujer decidió huir para evitar ser detenida, poniendo en riesgo también a su hija.

Los familiares de Owen, incluyendo su madre Vickie Torres y el padre de la bebé, Robert McCarty, han colaborado activamente con las autoridades, revisando zonas cercanas y rutas donde se vio el vehículo.

La SUV, según reportes, tiene un faro dañado, lo que podría haber motivado a Owen a evitar autopistas para no ser detectada. La familia insiste en que Whisper no desapareció voluntariamente y temen que algo grave haya ocurrido.

En tanto, las autoridades difundieron las características físicas de ambas. Owen tiene cabello castaño y ojos azules, mientras que la pequeña Sandra tiene cabello castaño y ojos verdes.

La policía de Fresno trabaja en conjunto con agencias del norte de California. Solicitaron, a la comunidad, que reporte cualquier información que pueda ayudar a localizarlas.

En concreto, instaron a aquellos, que puedan colaborar, hacerlo a través del número (559) 621-7000.