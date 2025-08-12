EEUU

Militares desplegados y refugios habilitados: Declararon emergencia en este estado de EEUU debido a intensas lluvias

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
Las intensas lluvias que azotaron el área metropolitana de Milwaukee entre el 9 y el 11 de agosto han desencadenado una crisis sin precedentes en el estado de Wisconsin (EEUU).  
Las intensas lluvias que azotaron el área metropolitana de Milwaukee entre el 9 y el 11 de agosto han desencadenado una crisis sin precedentes en el estado de Wisconsin (EEUU).  

Con precipitaciones que superaron los 36 centímetros en menos de 24 horas, el gobernador Tony Evers declaró el estado de emergencia, movilizando recursos estatales y activando a la Guardia Nacional.  

LEA TAMBIÉN: ERIN, LA TORMENTA TROPICAL QUE SE CONVERTIRÍA EN UN HURACÁN «SUPERIOR A LO NORMAL« Y SUS EFECTOS SOBRE EEUU

De acuerdo con la información reseñada por CNN y otros medios locales, las autoridades instaron a cerca de 200.000 residentes a evitar cualquier tipo de desplazamiento. También se cancelaron eventos públicos como el cierre de la Feria Estatal de Wisconsin. 

Lo que se detalló, es que los ríos Milwaukee, Root y Fox se desbordaron, provocando cortes de energía, daños estructurales y más de 600 incidentes atendidos por el Departamento de Bomberos, incluyendo rescates acuáticos.  

Es por ello, que la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Milwaukee coordinó esfuerzos con la Guardia Nacional para evacuar a personas en riesgo y asistir a comunidades afectadas.  

Las imágenes de calles convertidas en ríos y vehículos flotando en zonas residenciales han sacudido a la opinión pública. La mayoría se han viralizado a través de las redes sociales. 

Según la Oficina Estatal de Climatología, este fenómeno supera registros históricos y refleja una tendencia preocupante: el aumento en frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos extremos.  

El río Milwaukee, por ejemplo, alcanzó los 3.41 metros en Estabrook Park, superando el récord anterior de 2010. Expertos advierten que el cambio climático está amplificando los riesgos en regiones como Wisconsin, donde las lluvias intensas ya no son una excepción, sino una amenaza recurrente. 

EVENTOS SUSPENDIDOS POR LAS LLUVIAS 

Además de la Feria Estatal, se suspendieron partidos deportivos, actividades escolares y servicios públicos. La vida cotidiana quedó en pausa, mientras refugios temporales se habilitaban para quienes perdieron sus hogares o enfrentaban condiciones peligrosas. 

Las autoridades han pedido a la población mantenerse informada y seguir las instrucciones de los servicios de emergencia, evitando circular por zonas inundadas. 

Aunque las lluvias han cesado, el peligro persiste. Las autoridades continúan monitoreando los niveles de los ríos y evaluando daños a la infraestructura.  

Se espera que en los próximos días se intensifiquen los esfuerzos de recuperación, pero la advertencia de evitar viajes sigue vigente. 

