¿Es legal teletrabajar con visa de turista en Estados Unidos? Estas son las reglas y sanciones que debes conocer

Las autoridades migratorias en Estados Unidos han reforzado los controles y la claridad de las reglas para quienes viajan con visa para turistas B-2 o B-1/B-2, en un contexto de alto flujo internacional y consultas frecuentes sobre el teletrabajo.

Lo cierto, es que trabajar en Estados Unidos con una visa de turista es ilegal y puede acarrear sanciones severas. Incluida la cancelación del documento, deportación y prohibición de reingreso por hasta una década, según las normas del Departamento de Estado y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

La legislación migratoria estadounidense es clara. La visa B‑2 permite únicamente actividades de turismo, visitas familiares o tratamientos médicos, mientras que la visa B‑1 autoriza reuniones, conferencias y negociaciones sin que el visitante realice tareas productivas ni reciba remuneración de fuentes locales.

La guía oficial de travel.state.gov recalca que los titulares de visas B‑2 y B‑1/B‑2 «no pueden trabajar ni aceptar empleo o recibir pago de ninguna fuente dentro de Estados Unidos».

Cualquier actividad que genere ingresos en territorio estadounidense, constituye una violación del estatus migratorio.

¿QUÉ SUCEDE EN EL CASO DEL TELETRABAJO?

En cuanto al teletrabajo, las autoridades reiteran que no está permitido si constituye la razón principal de la estadía. Aunque no exista vínculo laboral con una empresa estadounidense, realizar trabajo remoto de manera prolongada o sistemática puede interpretarse como empleo no autorizado.

El CBP sostiene que, si el propósito principal del viaje es residir temporalmente en el país para teletrabajar, incluso para una empresa extranjera, el oficial migratorio puede determinar que se trata de una actividad laboral prohibida.

Es decir, tampoco se permite prestar servicios profesionales a compañías estadounidenses ni realizar voluntariado remunerado o que sustituya funciones laborales.

¿EXISTEN CASOS EN LOS QUE SE PUEDA TRABAJAR?

Las excepciones son mínimas y estrictamente reguladas. El Departamento de Estado permite que ciertos técnicos ingresen con visa B‑1 para instalar, mantener o reparar equipos vendidos fuera de Estados Unidos, siempre bajo contrato previo y sin recibir pago local.

También se autorizan reuniones, capacitaciones o consultas cuando el beneficio económico corresponde exclusivamente a la empresa extranjera.

Además, se aclara que el voluntariado solo es aceptado si se realiza para organizaciones sin fines de lucro, compensación y bajo condiciones específicas.