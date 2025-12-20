La estafa romántica que sufrió una mujer a través de una app de citas, transfirió miles de dólares para “comprar una casa”

La ciudad de Nueva York (EEUU) volvió a ser escenario de un caso de estafa romántica que ha generado conmoción pública, cuando se dio a conocer el caso de una mujer de 44 años, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades, quien creyó haber iniciado un proyecto de vida junto a su novio, al que conoció en una aplicación de citas.

Sin embargo, lo que parecía el paso decisivo hacia la compra de una casa terminó convirtiéndose en un elaborado engaño que le costó más de 272.000 dólares, según informó la fiscalía de Manhattan.

LEA TAMBIÉN: LA ESPELUZNANTE ARREMETIDA DE UN NIÑO CONTRA U COMPAÑERO DE CLASES AL SALIR DE LA ESCUELA

De acuerdo con la información reseñada por New York Post, el acusado, identificado como Brandon Dae Up Kiehm, de 45 años, habría construido una relación sentimental con la víctima desde 2019, ocultando su verdadera identidad bajo el alias “Dae Up Lee Kim”.

Según la acusación formal presentada por el fiscal de distrito Alvin L. Bragg Jr., el hombre se presentó como un profesional exitoso con conexiones en el sector inmobiliario, lo que le permitió ganar la confianza de la mujer y convencerla de avanzar en la supuesta compra de una vivienda en conjunto.

Siguiendo las instrucciones de Kiehm y de un supuesto socio inmobiliario —que también formaba parte del engaño—, la víctima realizó múltiples transferencias y entregó cheques por sumas significativas.

Cada movimiento era presentado como un paso necesario para asegurar la propiedad, desde depósitos iniciales hasta pagos por trámites legales.

Sin embargo, la investigación reveló que no existía ninguna transacción real y todo el dinero fue desviado por el acusado para su propio beneficio.

¿CÓMO SE EXPLICA ESTE TIPO DE ENGAÑOS?

La fiscalía detalló que el acusado utilizó tácticas de manipulación emocional, aprovechándose del vínculo sentimental para mantener el engaño durante meses.

Este tipo de estafas, conocidas como romance scams, han aumentado en los últimos años, especialmente a través de aplicaciones de citas, donde los estafadores construyen identidades falsas para explotar la vulnerabilidad emocional y financiera de sus víctimas.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ACUSADO?

Kieh, en 2017, fue sentenciado por engañar a mujeres en Tinder fingiendo necesitar dinero para un tratamiento contra el cáncer.

Como se señaló, ahora enfrenta nuevas acusaciones por ejecutar una estafa similar en otra aplicación de citas, llamada Bumble. Según las autoridades, habría retomado este esquema fraudulento en 2019, poco después de salir de prisión.

Kiehm, que usaba el nombre falso de Dae Up Lee Kim, incluso vivió con la mujer en su apartamento durante meses antes de convencerla de enviar los 272.000 dólares.

En concreto, la mujer envió dos transferencias bancarias, una por $86.750 y otra por $107.000 y firmó un contrato de venta supuestamente proporcionado por Kiehm.

Entre julio y octubre de 2015, este mismo hombre estafó a dos mujeres por un total de 49.000 dólares, alegando que el dinero era para el tratamiento contra el cáncer de su familiar.

También le robó 800 dólares a un vecino y 13.000 dólares a un hombre que lo contrató como paseador de perros.

Fue sentenciado a entre dos y seis años de prisión y liberado después de un año y ocho meses, según medios estadounidenses.

¿CÓMO FUE DESCUBIERTO POR LA MUJER?

La farsa se acabó, cuando la presunta víctima encontró una tarjeta de identificación de su novio con un nombre irreconocible para ella: Brandon Kiehm.

Luego, encontró más tarjetas de identificación y correo dirigido a ese mismo nombre.

Él admitió que Brandon Dae Up Kiehm es su verdadero nombre y la mujer contactó al corredor de la propiedad de Brooklyn, quien dijo que Kiehm nunca hizo una oferta, relató el fiscal del distrito.

CARGOS POR ÚLTIMA ESTAFA

Ahora enfrenta un cargo de hurto mayor. Kiehm fue procesado por la acusación formal ante el Tribunal Supremo de Manhattan este jueves y fue puesto en libertad bajo fianza.

Según New York Post, se negó a hacer comentarios fuera de la sala del tribunal.

Asimismo, se apuntó que su presunto cómplice, quien no fue identificado públicamente, no ha sido acusado, informó la oficina del fiscal.