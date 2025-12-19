La espeluznante arremetida de un niño contra un compañero de clases al salir de la escuela

Un niño de 12 años fue apuñalado en un parque de Brooklyn, en Nueva York (EEUU), presuntamente por otro menor de la misma edad. El hecho ocurrió tras la salida de clases y mantiene a la víctima en estado crítico pero estable.

De acuerdo con la información obtenida por Daily News y otros medios locales, el hecho violento se registró este jueves, 18 de diciembre, cuando el niño fue atacado con un cuchillo en el Betsy Head Park, ubicado en Brownsville, en Brooklyn.

LEA TAMBIÉN: VIRAL DOS NIÑAS CAYERON A UN LAGO CONGELADO Y EL DESESPERANTE RECATE QUEDÓ GRABADO POR LAS CÁMARAS DE LA POLICÍA

El incidente se produjo alrededor de las 2:50 de la tarde, justo después de la jornada escolar, en un área cercana a varias instituciones educativas.

Según los reportes policiales, el ataque habría sido perpetrado por otro menor, también de 12 años, en lo que se presume fue una represalia por una disputa previa en el mismo lugar.

Se precisó que un cuchillo pequeño fue hallado junto a una mochila, una chaqueta y ropa ensangrentada detrás de la cinta policial que acordonaba el parque infantil.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL NIÑO APUÑALADO?

Lo que se informó, es que los paramédicos trasladaron de urgencia al niño herido al Brookdale University Hospital, donde fue sometido a cirugía.

Aunque su estado es crítico, los médicos informaron que se encuentra estable, lo que da esperanza a su familia y a la comunidad que se mantiene muy preocupada por él.

¿QUÉ PASÓ CON EL NIÑO AGRESOR?

Se reportó, que la policía de Nueva York actuó rápidamente y detuvo a dos menores, al de 12 años y otro de nueve, para interrogarlos.

Finalmente, al mayor lo acusaron de intento de homicidio, mientras que el más pequeño quedó bajo investigación.

En tanto, el parque, habitualmente lleno de niños y familias, fue desalojado en medio de la tensión y el temor de los vecinos. Los mismos expresaron su preocupación por la creciente violencia entre adolescentes en la zona.

Vale aclarar, que los nombres de los involucrados no han sido divulgados por ser menores de edad.