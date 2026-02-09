EEUU

La espeluznante muerte de una mujer que fue pisoteada por los caballos de su vecino cuando los alimentaba

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
Tragedia en Florida: mujer muere pisoteada por los mismos caballos que alimentaba / Referencial

La comunidad de Winter Haven, en Florida (EEUU), quedó conmocionada tras la muerte de una mujer que fue hallada con lesiones compatibles con haber sido pisoteada por los mismos caballos que solía alimentar, en un terreno cercano a su residencia.  

Contents

De acuerdo con lo reseñado por FOX 13, el incidente ocurrió el pasado jueves 5 de febrero en las inmediaciones de Lucerne Lakeside Mobile Home Park y, según confirmaron las autoridades locales, no existen indicios de participación de terceros en el caso de la desafortunada mujer. 

Leer Más

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, firmó este viernes, 28 de febrero, una ley que elimina las protecciones de derechos civiles para las personas transgénero en el estado, convirtiendo a Iowa en el primero de EEUU en tomar esta medida.  
Controversia en Iowa: Gobernadora firmó la ley que cancela protección de derechos de personas transgénero
Un respiro para los mayores: la regla que facilita la ciudadanía sin examen de inglés en EEUU
El insólito video del hombre que se tragó una bolsita con cocaína para ocultarla de los policías

LEA TAMBIÉN: VIDEO: CARRO ESTALLÓ EN LLAMAS EN PENA AVENIDA DE FLORIDA, EL CONDUCTOR ESCAPÓ POR POCO

Según la Policía de Winter Haven, los agentes respondieron a un aviso poco antes de las 2:00 de la tarde y encontraron a la mujer inconsciente, con heridas visibles y rodeada de dos caballos pertenecientes a un vecino.  

Aunque los equipos de emergencia intentaron reanimarla y la trasladaron de inmediato al hospital, la víctima falleció poco después.  

Tanto los peritos como los médicos forenses coincidieron en que las lesiones eran consistentes con el ataque de un animal grande, específicamente un caballo. 

Las autoridades señalaron que la víctima visitaba con frecuencia el terreno para alimentar a los animales, una rutina conocida por otros residentes del área.  

Tras las primeras entrevistas y la inspección del lugar, la policía descartó signos de lucha o intervención humana. De hecho, los propietarios de los caballos colaboraron con la investigación y los animales quedaron bajo observación veterinaria mientras se completan los peritajes.  

Hasta el momento del reporte, la identidad de la mujer no había sido divulgada. 

CAUSA DE MUERTE 

El informe preliminar del forense concluyó que la causa de la muerte fue un traumatismo por fuerza contundente, atribuible al pisoteo de un animal de gran porte. 

No se encontraron indicios de intoxicación, heridas punzocortantes ni lesiones defensivas.  

El jefe de la policía local, Vance Monroe, calificó el hecho como “un accidente trágico” y expresó sus condolencias a la familia de la víctima, destacando que no existían antecedentes de incidentes previos con esos caballos. 

La policía de Winter Haven confirmó que el incidente fue un accidente / Referencial

INCIDENTES CON CABALLOS EN EEUU  

Este caso se suma a otros episodios registrados en Estados Unidos donde la interacción cotidiana entre personas y caballos ha derivado en lesiones graves o fatales.  

Datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que cada año se reportan decenas de incidentes relacionados con animales domésticos de gran tamaño, especialmente en zonas rurales o suburbanas. 

Expertos advierten que, aunque estos animales suelen ser dóciles, su fuerza y tamaño pueden representar un riesgo si no se mantienen medidas de seguridad adecuadas.  

Es por ello, que la tragedia en Winter Haven vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la educación comunitaria sobre el manejo responsable de animales de gran porte. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Venezuela no estará libre del polvo del Sahara hasta este domingo 10 de marzo. Así lo señaló, este miércoles 6 de marzo, Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).  
Polvo del Sahara llegará a Venezuela en los próximos días, esto advierten las autoridades
Venezuela
Planeaba asesinar al vicepresidente JD Vance con un fusil automático, así lo descubrieron
EEUU
VIDEO: el venezolano Andy Borregales habló tras resultados del Super Bowl y envió mensaje a los latinos
EEUU