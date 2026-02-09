La espeluznante muerte de una mujer que fue pisoteada por los caballos de su vecino cuando los alimentaba

La comunidad de Winter Haven, en Florida (EEUU), quedó conmocionada tras la muerte de una mujer que fue hallada con lesiones compatibles con haber sido pisoteada por los mismos caballos que solía alimentar, en un terreno cercano a su residencia.

De acuerdo con lo reseñado por FOX 13, el incidente ocurrió el pasado jueves 5 de febrero en las inmediaciones de Lucerne Lakeside Mobile Home Park y, según confirmaron las autoridades locales, no existen indicios de participación de terceros en el caso de la desafortunada mujer.

Según la Policía de Winter Haven, los agentes respondieron a un aviso poco antes de las 2:00 de la tarde y encontraron a la mujer inconsciente, con heridas visibles y rodeada de dos caballos pertenecientes a un vecino.

Aunque los equipos de emergencia intentaron reanimarla y la trasladaron de inmediato al hospital, la víctima falleció poco después.

Tanto los peritos como los médicos forenses coincidieron en que las lesiones eran consistentes con el ataque de un animal grande, específicamente un caballo.

Las autoridades señalaron que la víctima visitaba con frecuencia el terreno para alimentar a los animales, una rutina conocida por otros residentes del área.

Tras las primeras entrevistas y la inspección del lugar, la policía descartó signos de lucha o intervención humana. De hecho, los propietarios de los caballos colaboraron con la investigación y los animales quedaron bajo observación veterinaria mientras se completan los peritajes.

Hasta el momento del reporte, la identidad de la mujer no había sido divulgada.

CAUSA DE MUERTE

El informe preliminar del forense concluyó que la causa de la muerte fue un traumatismo por fuerza contundente, atribuible al pisoteo de un animal de gran porte.

No se encontraron indicios de intoxicación, heridas punzocortantes ni lesiones defensivas.

El jefe de la policía local, Vance Monroe, calificó el hecho como “un accidente trágico” y expresó sus condolencias a la familia de la víctima, destacando que no existían antecedentes de incidentes previos con esos caballos.

INCIDENTES CON CABALLOS EN EEUU

Este caso se suma a otros episodios registrados en Estados Unidos donde la interacción cotidiana entre personas y caballos ha derivado en lesiones graves o fatales.

Datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) señalan que cada año se reportan decenas de incidentes relacionados con animales domésticos de gran tamaño, especialmente en zonas rurales o suburbanas.

Expertos advierten que, aunque estos animales suelen ser dóciles, su fuerza y tamaño pueden representar un riesgo si no se mantienen medidas de seguridad adecuadas.

Es por ello, que la tragedia en Winter Haven vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de reforzar la educación comunitaria sobre el manejo responsable de animales de gran porte.