La espeluznante muerte de un hombre después de comer una hamburguesa, estos fueron sus síntomas

Un hombre de 47 años, residente en Nueva Jersey (EEUU), falleció pocas horas después de consumir una hamburguesa durante un asado familiar.

De acuerdo con lo reseñado por CBS News, lo que inicialmente parecía una muerte inexplicable registrada en septiembre de 2024 fue, tras meses de investigación, atribuida al síndrome alfa-gal (SAG).

Se trata de una rara alergia a la carne roja provocada por la picadura de una garrapata conocida como “estrella solitaria”.

El síndrome alfa-gal se desencadena cuando la picadura de esta garrapata introduce en el cuerpo humano una molécula de azúcar llamada alfa-gal, presente en la carne de mamíferos como vaca, cerdo y cordero.

Esta exposición puede sensibilizar al sistema inmunológico, generando reacciones alérgicas graves al consumir carne roja o productos lácteos.

En el caso de este hombre, los síntomas aparecieron cuatro horas después de comer la hamburguesa: vómitos, diarrea, dolor abdominal y colapso.

«AVISO» IGNORADO

Según los investigadores, el mismo hombre fue de acampada con su esposa e hijos semanas antes. Tras pasar el día al aire libre, cenaron bistec. Unas cuatro horas después, el hombre sufrió fuertes molestias abdominales, diarrea y vómitos que duraron aproximadamente dos horas.

Al parecer, el hombre se sintió mejor a la mañana siguiente, pero al comentar lo sucedido con su familia, supuestamente dijo: «Pensé que iba a morir». Sin embargo, según los investigadores, decidió no consultar a un médico sobre los síntomas.

Unas dos semanas después, según los investigadores, el hombre asistió a una barbacoa donde comió una hamburguesa.

Aproximadamente cuatro horas después, lo encontraron inconsciente en el suelo del baño, rodeado de vómito. Fue trasladado a un hospital local, donde falleció varias horas después.

¿CÓMO DESCUBRIERON LA CAUSA?

Lo primero a tomar en cuenta, es que la muerte del hombre fue catalogada como una «muerte súbita e inexplicable», pero su esposa le pidió a un amigo del ámbito médico que revisara el informe de la autopsia.

El médico contactó a investigadores, en Virginia, para que analizaran el posible papel del síndrome de Guillain-Barré (AGS).

Fue entonces, que a principios de este año, que se analizó la sangre del hombre. Los investigadores determinaron que había sufrido una reacción alérgica al alfa-gal compatible con una anafilaxia mortal.

Según los investigadores, esta es «la primera muerte anafiláctica documentada relacionada con el síndrome de Aicardi-Goutières (AGS) en la que los síntomas comenzaron varias horas después de consumir carne de mamífero».

Un dato revelador es que la esposa del fallecido relató que, a comienzos del verano, su esposo presentó múltiples picaduras en la zona de los tobillos —al menos una docena— que, según los expertos, habrían sido provocadas por larvas de la garrapata estrella solitaria.