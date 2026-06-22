La espeluznante historia de Tammy: su novio le disparó en la cabeza y agonizó por horas dentro de un clóset

Una joven de 25 años, identificada como Tammy Dawson, murió tras permanecer varias horas en estado crítico luego de recibir un disparo en la cabeza dentro de una vivienda en Beaumont, en Texas (EEUU).

De acuerdo con medios locales como 12NewABC, por el caso terminó recientemente acusado de asesinato su novio, Brandon Chretien, de 44 años, quien permanece detenido mientras avanza la investigación.

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Se precisó que el hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 6 de junio en una residencia ubicada en Heartfield Lane, al este de Texas.

De acuerdo con documentos judiciales, agentes policiales acudieron al lugar alrededor de las 2:40 de la mañana de ese día, tras recibir una llamada de emergencia que alertaba sobre una persona herida por arma de fuego.

Al llegar a la vivienda, los funcionarios encontraron a Dawson dentro de un clóset con una grave herida de bala en la cabeza.

La joven fue trasladada de inmediato a un hospital local, donde permaneció internada en condición crítica durante varias horas debido a las severas lesiones cerebrales que sufrió. Pese a los esfuerzos médicos, falleció al día siguiente.

LA VERSIÓN DE SU NOVIO

Según la declaración incluida en el expediente judicial, Chretien aseguró a los servicios de emergencia que el disparo ocurrió accidentalmente durante un presunto forcejeo por un arma entre ambos.

Sin embargo, las investigaciones posteriores determinaron que la herida no fue autoinfligida. Además, la policía halló el arma de fuego sobre una mesa de noche dentro de la residencia y sostiene que las evidencias recopiladas apuntan a que el acusado efectuó el disparo.

ACUSADO DE ASESINATO

Tras la muerte de Dawson, el cargo inicial de agresión agravada con arma de fuego fue elevado a asesinato. Chretien permanece recluido en el Centro Correccional del Condado Jefferson, donde enfrenta el proceso judicial.

Un juez le fijó una fianza de un millón de dólares e impuso medidas restrictivas, entre ellas monitoreo por GPS, prohibición de portar armas y limitaciones para contactar a posibles testigos.

Familiares y amigos de la víctima la recordaron como una persona cariñosa y generosa, mientras el caso continúa bajo investigación.

«Ella era la personificación del amor», dijo Erin Harris, quien conoció a la víctima cuando ambos cursaban sexto grado. «Esa chica tenía muchísimo que ofrecer», agregó.