Disfrutaba de un concierto desde una tribuna superior en el Madison Square Garden y todo terminó de la peor manera

Los asistentes a un concierto en el Madison Square Garden este sábado por la noche, vivieron momentos de angustia, luego de que un hombre cayó desde la tribuna superior del recinto, cuando se celebraba un concierto.

El hombre de 51 años, identificado como Paul Kueker y originario de Connecticut, murió a raíz de la caída, informó la policía.

Reportes de la prensa local informaron que los agentes respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 9:51 p.m. y al legar al lugar encontraron al hombre inconsciente y sin reaccionar.

Kueker tenía lesiones que indicaban una caída desde altura considerable, informó la policía de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, las autoridades no especificaron la distancia, pero sí dijeron que se encontraba en la sección 300.

Igualmente, se conoció que el hombre estaba con su esposa. Los bomberos lo llevaron al hospital Bellevue, donde lo declararon muerto.

El concierto era de banda de rock «Goose», la cuál publicó un comunicado en Facebook, donde expresó “profunda tristeza y pesar” al enterarse de la tragedia.

“Nos entristece profundamente el trágico suceso ocurrido en el concierto de esta noche”, declaró la banda. “Extendemos nuestras más sentidas condolencias a todos los afectados”, agregó.

La policía informó que la investigación continúa en curso.

Asimismo, MSG Entertainment también expresó sus condolencias en comunicado emitido este domingo. “Acompañamos en el sentimiento a la familia y amigos del asistente al concierto”.

“Mientras esperamos el informe policial sobre la tragedia ocurrida anoche en el concierto de Goose, lamentamos profundamente la pérdida de la vida de un fan en el Madison Square Garden”, decía el escrito.