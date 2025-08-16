EEUU

La espeluznante decisión de un hombre en contra de su padre a solo seis días de haber salido de la cárcel

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Una comunidad en el condado de Gaston, en Carolina del Norte (EEUU), se encuentra conmocionada tras el brutal asesinato de Steve Hughes, de 74 años, presuntamente a manos de su propio hijo, Derek Steven Hughes, apenas seis días después de haber sido liberado de prisión.  
Cortesía

Una comunidad en el condado de Gaston, en Carolina del Norte (EEUU), se encuentra conmocionada tras el brutal asesinato de Steve Hughes, de 74 años, presuntamente a manos de su propio hijo, Derek Steven Hughes, apenas seis días después de haber sido liberado de prisión.  

De acuerdo con la información reseñada por el New York Post, el crimen ocurrió la madrugada de este martes, 12 de agosto, cuando una disputa entre padre e hijo por dinero escaló hasta convertirse en la agresión fatal. 

Leer Más

EEUU registra el mayor pico migratorio de su historia bajo la administración del presidente del país, Joe Biden.  
La alarmante cifra que creció exponencialmente en EEUU durante la gestión de Biden
La Casa Blanca reveló que Trump sufre de una enfermedad crónica, lo descubrieron por una hinchazón en las piernas
Horror en Nueva York: Hombre abusó de un cadáver en pleno metro y lo descubrieron por las cámaras

LEA TAMBIÉN: MACABRA ESCENA: HALLAN CADÁVERES DE TRES NIÑOS JUNTO A DOS ADULTOS EN UNA CASA FILTRARON HIPÓTESIS

Derek Hughes, de 41 años, había salido de prisión el 6 de agosto tras cumplir una condena por delitos relacionados con drogas. 

Su historial criminal incluye cargos por agresión a una mujer, estrangulamiento y amenazas, lo que ha generado cuestionamientos sobre el sistema de libertad condicional.  

Según las autoridades, el ataque ocurrió en la residencia de su padre, donde Steve Hughes sufrió todas las heridas mortales durante el altercado. 

La policía del condado de Gaston respondió rápidamente al llamado de emergencia y, tras una breve búsqueda, logró localizar y detener a Derek en Kings Mountain, cerca del lugar de los hechos.  

Actualmente, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y permanece recluido sin derecho a fianza. La rapidez del arresto ha sido destacada por los medios locales, aunque el dolor de la familia permanece intacto. 

De hecho, la hija de Steve Hughes es una voz firme en medio del duelo por su padre. En declaraciones a la prensa, lo describió como “el mejor hombre que podrías conocer”, recordando su amor por los autos, la pesca y el campamento.  

Conmovida, pero decidida, aseguró que luchará por justicia: “Iré hasta el fin del mundo para conseguir justicia para él”. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Misterioso «polvo blanco» fue enviado en sobres a sede de ICE y provocó evacuación de emergencia del edificio
EEUU
VIDEO VIRAL: Estaba totalmente borracho, se unió a una carrera y terminó recibiendo la medalla en cholas
Mundo
«No hay acuerdo hasta que haya acuerdo”: Las conclusiones de Trump y Putin tras su reunión en Alaska
EEUU