La espeluznante decisión de un hombre en contra de su padre a solo seis días de haber salido de la cárcel

Una comunidad en el condado de Gaston, en Carolina del Norte (EEUU), se encuentra conmocionada tras el brutal asesinato de Steve Hughes, de 74 años, presuntamente a manos de su propio hijo, Derek Steven Hughes, apenas seis días después de haber sido liberado de prisión.

De acuerdo con la información reseñada por el New York Post, el crimen ocurrió la madrugada de este martes, 12 de agosto, cuando una disputa entre padre e hijo por dinero escaló hasta convertirse en la agresión fatal.

Derek Hughes, de 41 años, había salido de prisión el 6 de agosto tras cumplir una condena por delitos relacionados con drogas.

Su historial criminal incluye cargos por agresión a una mujer, estrangulamiento y amenazas, lo que ha generado cuestionamientos sobre el sistema de libertad condicional.

Según las autoridades, el ataque ocurrió en la residencia de su padre, donde Steve Hughes sufrió todas las heridas mortales durante el altercado.

La policía del condado de Gaston respondió rápidamente al llamado de emergencia y, tras una breve búsqueda, logró localizar y detener a Derek en Kings Mountain, cerca del lugar de los hechos.

Actualmente, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y permanece recluido sin derecho a fianza. La rapidez del arresto ha sido destacada por los medios locales, aunque el dolor de la familia permanece intacto.

De hecho, la hija de Steve Hughes es una voz firme en medio del duelo por su padre. En declaraciones a la prensa, lo describió como “el mejor hombre que podrías conocer”, recordando su amor por los autos, la pesca y el campamento.

Conmovida, pero decidida, aseguró que luchará por justicia: “Iré hasta el fin del mundo para conseguir justicia para él”.