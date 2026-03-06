La encuesta sobre los venezolanos relacionada con Maduro que Trump compartió en su red social

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartió este viernes, 6 de marzo, una encuesta de Meganálisis, en la cual se reflejó la percepción que los venezolanos tienen sobre los acontecimientos del 3 de enero, cuando fuerzas militares capturaron a Nicolás Maduro.

Según los resultados compartidos de la encuesta, 82,9 % de los venezolanos afirma sentirse agradecido con Trump tras los acontecimientos registrados ese día.

Tras la publicación, Meganálisis respondió directamente al mandatario, agradeciendo la difusión y reafirmando su posición como “la referencia más precisa y confiable del pensamiento y sentimiento de los venezolanos”.

La firma también divulgó el resto del estudio, que profundiza en el panorama político posterior a la captura de Maduro.

Los datos muestran un país con una opinión pública marcada por el rechazo al chavismo y clara inclinación hacia figuras opositoras, especialmente María Corina Machado, ganadora en 2025 del Premio Nobel de la Paz y quien anunció que regresar a Venezuela en las próximas semanas.

Thank you for your consideration, President Trump @realDonaldTrump MEGANALISIS THE REFERENCE

We are the only, most accurate, and reliable reference for the reality of Venezuelans' thoughts and feelings. https://t.co/7Cunvo2GED The rest of our study reflects these other data. pic.twitter.com/70eVcleVRs — Encuestadora Meganalisis (@Meganalisis) March 6, 2026

MACHADO, DELCY RODRÍGUEZ Y TRANSICIÓN

De acuerdo con el estudio, María Corina Machado concentra un 82,4 % de respaldo, consolidándose como la figura política más influyente del país.

La encuesta sostiene que la dirigente uniría a la gran mayoría de los venezolanos y derrotaría con holgura a Delcy Rodríguez en un eventual escenario electoral.

El rechazo hacia Delcy Rodríguez también es contundente. El 90,1 % de los encuestados desaprueba que lidere el proceso de transición, mientras que un 88,1 % exige la salida inmediata del chavismo del poder.

Además, un abrumador 94,4 % respalda la eliminación de todos los símbolos vinculados al proyecto político instaurado por Hugo Chávez hace más de dos décadas.

Estos números evidenciarían un desgaste histórico del movimiento chavista, que hoy conserva apenas un 5,7 % de identificación ciudadana, según la misma encuesta.

El estudio también revela un juicio severo sobre el legado del socialismo en Venezuela. Para el 86,6 % de los consultados, este modelo solo ha traído “mal vivir, retroceso y pobreza”.

Incluso entre quienes alguna vez votaron por el chavismo —un 53,8 % del total—, casi el 90 % admite sentir vergüenza o arrepentimiento por haber apoyado al proyecto político que dominó el país durante más de veinte años.