La dura crítica de Trump ante imprudencia de Jill Biden: «no fue una buena esposa para el expresidente»

La reciente revelación de la ex primera dama Jill Biden desató este viernes, 29 de mayo, una dura respuesta de parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que no fue «una buena esposa» con su antecesor durante el debate en el que participó en el 2024, en plena carrera por la reelección.

«Jill Biden sale ahora a admitir, por fin, que no sabía qué le pasaba a ‘Sleepy Joe’ (Joe el Dormilón) durante nuestro espectacular y muy sintonizado debate presidencial de 2024», afirmó Trump en su red social Truth Social.

«Dijo que pensó que estaba sufriendo un ‘derrame cerebral’, entre otras cosas realmente graves; y, sin embargo, nunca se apresuró a subir al escenario para ayudar a su atribulado esposo, como haría cualquier buena esposa», agregó Trump.

«Lo único que olvidó mencionar fue lo bien que me estaba yendo a mí antes de su colapso casi total», acotó Trump, insistiendo en que fue su propia actuación lo que provocó que Biden «sencilla y llanamente, se ‘bloqueara’».

REVELACIÓN DE JILL BIDEN

En el debate contra el republicano Trump, en junio de 2024, Biden —que entonces tenía 81 años— titubeó al hablar y se quedó mirando con la boca abierta.

«Mientras lo veía, pensé: ‘Oh, Dios mío, está sufriendo un derrame’. Y me morí de miedo», relató Jill Biden en el programa «CBS News Sunday Morning», según un fragmento difundido este miércoles.

En sus memorias, «View from the East Wing» («Vista desde el Ala Este») —que se publicarán el 2 de junio—, Jill Biden también se preguntó si su marido habría tomado accidentalmente una pastilla para dormir o un jarabe para la tos con codeína.

Inmediatamente después del debate, la ex primera dama elogió públicamente la actuación de su esposo, diciéndole frente a sus simpatizantes: «Joe, hiciste un trabajo magnífico. Respondiste a todas las preguntas; te sabías todos los datos».

Sin embargo, en el libro, Jill Biden contó que su esposo le preguntó si había arruinado el debate, a lo que ella respondió: «Sí, lo hiciste».

Posteriormente, el expresidente se retiró de la carrera hacia la Casa Blanca en favor de su vicepresidenta, Kamala Harris, quien acabó perdiendo ante Trump en las elecciones.