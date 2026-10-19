La dura condena que podrían recibir Maduro y Cilia Flores tras los nuevos cargos en su contra

El especialista en derecho, Nizar El Fakih, reveló que la suma de un nuevo cargo a la causa judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores eleva la acusación a cinco delitos procesados en tribunales estadounidenses, lo que podría conllevar a una pena de hasta 50 años de cárcel o incluso la cadena perpetua.

En conversación con Unión Radio, El Fakih desglosó los detalles de la presentación inicial del caso en la corte federal. Cabe mencionar que la pareja procesada rechazó formalmente las imputaciones formuladas por la fiscalía la semana pasada.

El juez debió frenar la intervención inicial de Maduro durante la sesión judicial. Esto, con el fin de mantener la audiencia enfocada estrictamente en la lectura formal de las acusaciones y la toma de la declaración de los procesados.

De acuerdo con El Fakih, Maduro y Flores enfrentan ahora cinco imputaciones relacionadas con narcotráfico y otros delitos graves.

«La acumulación de estos cinco delitos establece una pena mínima obligatoria de 50 años de prisión», explicó el jurista, quien agregó que la condena máxima podría alcanzar la cadena perpetua si los acusados son encontrados culpables.

Los fiscales estadounidenses cuentan con un robusto expediente compuesto por declaraciones de presuntas víctimas, testimonios de cooperantes vinculados al Estado venezolano, grabaciones audiovisuales y evidencias documentales obtenidas por múltiples agencias.

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EL ARGUMENTO AL QUE SE APEGARÍAN MADURO Y CILIA FLORES

Frente a las alternativas de la defensa, El Fakih prevé que los abogados alegarán inmunidad por las investiduras de mandatario y primera dama que alegaban ostentar Maduro y Cilia Flores.

Sin embargo, el jurista remarcó que ese recurso legal difícilmente prosperará, puesto que el reconocimiento de gobiernos extranjeros recae exclusivamente en la Casa Blanca.

Bajo ese criterio, enfatizó que Washington desconoció formalmente a Maduro desde el año 2019, factor crucial que inclinará la balanza del tribunal al desestimar cualquier reclamo de protección diplomática.

Maduro y Flores están imputados de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a EE. UU., posesión y conspiración para poseer armas destructoras, y conspiración para cometer torturas.

No está previsto que se celebre otra audiencia hasta el mes de diciembre. La última audiencia antes de que inicie el juicio tendrá lugar el próximo 7 de junio.