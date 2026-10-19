¿EEUU va por Raúl Castro? La bomba judicial que tomó un juez de Miami

(EFE).- La Fiscalía de Florida obtuvo una orden de arresto estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo de dos avionetas de EE.UU. de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, informó este lunes el fiscal general del estado, James Uthmeier.

La orden fue emitida después de que Uthmeier ordenara el año pasado reabrir la investigación sobre la participación de Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en el ataque en el que murieron cuatro personas.

Un juez de Miami firmó la orden de arresto el viernes y se deriva de una investigación de las autoridades de Florida sobre el papel de Castro en el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos.

EL CASO CONTRA RAÚL CASTRO

De acuerdo con la investigación, espías cubanos que operaban en Florida recopilaron información sobre los vuelos de la organización. Además, transmitieron datos que habrían facilitado el derribo de las aeronaves por parte de militares cubanos.

Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami, se dedicaba a buscar y auxiliar a cubanos que intentaban huir de la isla por mar.

Las dos avionetas civiles fueron derribadas por cazas cubanos sobre aguas internacionales, según las denuncias judiciales.

Florida AG James Uthmeier on issuing an arrest warrant for Raúl Castro: «The announcement here this morning, it represents that here in Florida, here in the United States, we believe in rule of law.» https://t.co/D5y2VnZae5 — The Post Millennial (@TPostMillennial) October 19, 2026

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Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), también fue acusado formalmente en mayo pasado por la justicia federal estadounidense por su presunta participación en los hechos. Incluidos cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

La orden estatal constituye un nuevo paso en el caso, que Florida reabrió en marzo, tres décadas después del ataque.

El caso se produce en un momento de creciente presión de la Administración de Trump sobre el Gobierno cubano. Esto con nuevas medidas contra figuras vinculadas al régimen y un endurecimiento de las sanciones. Las mimas que coinciden con la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

EFE