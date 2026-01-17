La dura condena que podría recibir un venezolano en EEUU por lavar mil millones de dólares en criptomonedas

Un tribunal estadounidense acusó formalmente al venezolano Jorge Figueira de lavar aproximadamente mil millones de dólares a través de criptomonedas y transferencias internacionales, informó el viernes el Departamento de Justicia de EEUU, por lo que podría recibir una condena de hasta 20 años de prisión.

En un comunicado, la Justicia estadounidense indicó que el sospechoso de 59 años operó un complejo esquema financiero. De esta forma, enviaba fondos a cuentas fuera del territorio norteamericano.

La fiscal federal, Lindsey Halligan, destacó la gravedad del proceso al señalar que el caso constituye «una amenaza profunda para los sistemas financieros y la seguridad pública». La funcionaria del Distrito Este de Virginia explicó que la alta conducta delictiva investigada contra el venezolano alcanza una «escala alarmante para las autoridades» de EEUU.

Según la fiscalía, este tipo de operaciones financieras ilícitas facilita que las agrupaciones delictivas con alcance global puedan sostener sus actividades. «El lavado de dinero a este nivel permite que las organizaciones criminales transnacionales operen, se expandan y causen daños reales en el mundo», sentenció Halligan en el comunicado.

Los investigadores sostienen que Figueira utilizó una red de empresas inexistentes, billeteras privadas y plataformas de intercambio de activos digitales. Así, lograba ocultar el origen del capital.

El venezolano movilizaba presuntamente el dinero entre divisas tradicionales y criptomonedas. De esa forma, podía diversificar sus métodos de envío y evadir los controles.

El esquema de transferencias alcanzaba a particulares y compañías establecidas en Estados Unidos. No obstante, también replicó tales acciones en naciones como Colombia, China, México y Panamá.

De ser hallado culpable por estos cargos de lavado de activos, Figueira enfrenta una posible condena de hasta 20 años en una prisión federal.