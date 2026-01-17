CONMOCIÓN EN PENSILVANIA: Admitió que le disparó a su padre en la cabeza por este insólito motivo

Un niño de apenas 11 años enfrenta cargos de homicidio en Pensilavania, después de admitir a las autoridades que disparó mortalmente a su padre en la cabeza, según detalló la policía estatal.

El escabroso hecho, ocurrido este martes 13 de enero, se habría producido porque la víctima le quitó una cónsola de videojuegos al menor, quien estaba de cumpleaños.

De acuerdo al reporte policial, alrededor de las 3:20 am (hora local) agentes acudieron a una vivienda en el municipio de Duncannon, aproximadamente a 94 millas al oeste de Allentown, tras recibir una llamada de emergencia.

Al llegar al lugar, encontraron a Douglas Dietz, de 42 años de edad, muerto por una herida de bala en la cabeza, según los registros judiciales obtenidos por el medio WGAL News 8.

La policía encontró a Dietz en la habitación que comparte con su esposa, la cual se comunica con la de su hijo a través de un armario.

En este sentido, Clayton Dietz, de 11 años, hijo de la víctima, fue identificado como el principal sospechoso del incidente, ya que miembros de la policía estatal que acudieron al lugar supuestamente escucharon al niño decirle a su madre: «Yo maté a papá».

ESPOSA DE LA VÍCTIMA NARRÓ SU EXPERIENCIA

La esposa de Dietz declaró a la policía que un ruido fuerte la despertó y que percibió un olor similar al de fuegos artificiales.

Añadió que intentó despertar a su esposo, pero él no se movió, y que oyó gotear agua, que luego se dio cuenta de que era sangre.

Según los documentos judiciales, Clayton entró en la habitación y gritó: «Papá está muerto».

Los documentos judiciales indican que Clayton se enojó con su padre después de que este le dijera que necesitaba dormir. Cuando la policía lo interrogó sobre el incidente, supuestamente les dijo: «Le disparé a alguien».

Según los documentos judiciales, el arma de Dietz estaba guardada bajo llave en otro lugar de la casa, pero Clayton logró encontrar la llave en el cajón de su padre.

Al parecer, abrió la caja fuerte buscando su Nintendo Switch, que su padre le había quitado esa misma noche y que sería el detonante para la macabra acción del menor.

La policía dijo que Clayton admitió haber «sacado el arma de la caja fuerte, cargado balas en ella y caminado hacia el lado de la cama de su padre».

«Él tiró del percutor y disparó el arma contra su padre», dicen los documentos judiciales.

Cuando la policía le preguntó a Clayton qué creía que pasaría si apretaba el gatillo, el niño supuestamente admitió que estaba «loco y que no había pensado en eso».

El niño resultó arrestado y acusado de homicidio doloso. Se le denegó la libertad bajo fianza y se encuentra recluido en la Prisión del Condado de Perry.