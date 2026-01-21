La dura advertencia que lanzó Trump a los carteles de México sobre ataques en tierra de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar el tono de su estrategia contra el narcotráfico al advertir que “muy pronto” podrían comenzar ataques militares por tierra dirigidos a cárteles de la droga.

La declaración, realizada primero en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el martes y luego reiterada durante su participación este miércoles en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza, refuerza la línea dura que su administración ha adoptado frente a organizaciones, especialmente en México.

“Ahora, muy pronto, vamos a atacar las drogas que entran por tierra. Sabemos exactamente de dónde vienen”, advirtió Trump.

El mandatario republicano recordó que su gobierno ya designó a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una clasificación que, según él, habilita nuevas herramientas para combatirlos.

En su mensaje, insistió en que los operativos terrestres forman parte de un plan más amplio para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, un tema que ha sido central en su agenda de seguridad desde que asumió el cargo hace un año por segunda vez.

OPERACIÓN LANZA DEL SUR

Asimismo, aseguró que, tras un año de gestión, su administración logró reducir de manera significativa la entrada de drogas por vía marítima, gracias a operaciones en el Caribe y el Pacífico en el marco de la Operación Lanza del Sur.

Sin embargo, afirmó que el siguiente paso será actuar sobre las rutas terrestres, que considera la principal fuente de ingreso de sustancias ilícitas.

🇺🇸Tal como dijo ayer, desde Davos, el presidente Donald Trump reiteró que empezará con ataques por tierra contra los cárteles del narcotráfico. “Empezaremos los ataques en tierra… por tierra será mucho más fácil”, afirmó. pic.twitter.com/M5CIyiwCP9 — Azucena Uresti (@azucenau) January 21, 2026

CÁRTELES EN MÉXICO

Las advertencias no son nuevas. El pasado 8 de enero, Trump ya había insistido en la necesidad de iniciar operaciones por tierra para frenar a los grupos criminales.

En esa ocasión, también reiteró su postura de que México está “controlado por los cárteles”, a quienes responsabilizó de causar más de 250 mil muertes al año, una cifra que utilizó para justificar la urgencia de sus medidas.

En paralelo, el Departamento de Estado reforzó la presión diplomática sobre México. Tras una conversación entre el titular de dicha agencia gubernamental, Marco Rubio, y el canciller Juan Ramón de la Fuente, Washington exigió al gobierno mexicano “resultados concretos y verificables” para desmantelar las redes narcoterroristas.

Estas declaraciones, sumadas a las advertencias del presidente, anticiparían un periodo de mayor tensión bilateral y posible giro en la cooperación en materia de seguridad.