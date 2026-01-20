EEUU

EN VIDEO: EEUU confirmó que incautó el buque petrolero Sagitta, está sancionado y lo vinculan con Venezuela

Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
En un video que acompañó la publicación se pueden ver a la embarcación / Captura de video

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó este martes, 20 de enero, la detención del buque motor Sagitta, un nuevo petrolero señalado por operar bajo sanciones mientras navegaba hacia aguas vinculadas al comercio de crudo venezolano. 

La operación se ejecutó en el marco de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, de la Operación Lanza del sur,  la campaña militar  que Washington mantiene activa para desarticular redes de tráfico ilícito en el hemisferio occidental. 

LEA TAMBIÉN: EEUU INCAUTÓ OTRO BUQUE EN EL CARIBE RELACIONADO CON VENEZUELA Y LANZÓ ADVERTENCIA

Según el comunicado, la acción fue realizada por fuerzas militares estadounidenses en apoyo del Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con la Guardia Costera, el Departamento de Guerra y el Departamento de Justicia.  

Las autoridades destacaron que la detención del Sagitta se realizó «sin incidentes». Fue una maniobra que refuerza la presión sobre embarcaciones que, según EEUU, violan las restricciones impuestas a buques sancionados. 

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostiene que estas acciones buscan hacer cumplir la “cuarentena” establecida. Esto, para impedir que petroleros sancionados operen libremente en el Caribe.  

De acuerdo con su postura, estas medidas garantizan que solo el petróleo autorizado y legalmente coordinado pueda salir de Venezuela. En definitiva, se trata de un esfuerzo por frenar lo que consideran redes de comercio ilícito que afectan la seguridad regional. 

SEGURIDAD DEL PUEBLO ESTADOUNIDENSE

Asimismo, el Comando Sur subrayó que la seguridad del pueblo estadounidense continúa siendo una prioridad. También se destacó que la presencia militar en el Caribe responde a la necesidad de mantener estabilidad en el hemisferio.  

«Mientras la fuerza conjunta opera en el hemisferio occidental, reafirmamos que la seguridad del pueblo estadounidense es primordial, lo que demuestra nuestro compromiso con la seguridad y la estabilidad», dice el texto.  

La captura del Sagitta se suma a una serie de operaciones recientes que buscan reforzar el control marítimo. Igualmente, limitar el movimiento de embarcaciones vinculadas al sector petrolero venezolano bajo sanciones. 

Cabe recordar, que entre diciembre de 2025 y enero de 2026, las fuerzas estadounidenses interceptaron al menos siete grandes buques petroleros que intentaban evadir sanciones. 

