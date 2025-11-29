VIRAL: ¿Eres estúpida? Trump estalló contra reportera que le hizo una pregunta sobre Biden y el tiroteo en Washington

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó «estúpida» a una reportera por preguntarle por qué culpa a su antecesor, Joe Biden, del tiroteo en el que resultaron heridos de gravedad dos agentes de la Guardia Nacional en Washington.

La reportera cuestionó al mandatario por qué responsabiliza a las políticas migratorias de Biden del ataque del miércoles en Washington, en el que murió una agente y un compañero está en estado crítico, si la actual Administración revisó el historial del presunto atacante, el afgano de 29 años Rahmanullah Lakanwal.

«Porque los dejaron entrar (a los afganos). ¿Eres estúpida? ¿Eres una persona estúpida? Porque vinieron en un avión junto a miles de otras personas que no deberían estar aquí, y tú solo estás haciendo preguntas, porque eres una persona estúpida», respondió el mandatario desde Florida tras una llamada con militares.

NO ES LA PRIMERA VEZ

El episodio se suma a una ola de agravios del presidente a periodistas mujeres, pues apenas el miércoles llamó «fea por dentro y por fuera» a la reportera Katie Rogers del diario The New York Times, quien publicó un artículo, junto a un colega hombre que Trump no mencionó, sobre la supuesta disminución de energía del mandatario.

Mientras que la semana pasada Trump le dijo «cállate, cerdita» a Catherine Lucey, reportera de Bloomberg. Ella le preguntó en el avión Air Force One (avión presidencial) sobre los archivos del financiero pederasta y fallecido Jeffrey Epstein.

Ahora, la Casa Blanca compartió en su cuenta oficial en X @RapidResponse47 el video en el que Trump llamó «estúpida» a la reportera, a quien identificó como parte de las ‘fake news’ (noticias falsas).

SOSPECHOSO DEL TIROTEO

La polémica se generó desde que el director del FBI, Kash Patel, confirmó que Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y que llegó a Estados Unidos en 2021 con el programa ‘Operation Allies Welcome’, destinado a apoyar a ciudadanos afganos tras la retirada militar de EEUU.

Trump responsabilizó a Biden del «caos» producido por los vuelos que llevaron a los afganos a EEUU, pero la prensa estadounidense reportó este jueves que la actual Administración verificó a Lakanwal y le concedió asilo a principios de 2025.

Cuestionado por este hecho en concreto, el presidente respondió ahora que «cuando se trata de asilo, cuando vuelan al país, es muy difícil sacarlos».

«No importa como quieras hacerlo, pero es muy difícil sacarlos, pero ahora vamos a sacarlos a todos», sostuvo.

Horas antes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció una «revisión rigurosa» de las tarjetas de residente, o ‘green cards’, de 19 nacionalidades de «países de preocupación», incluyendo Afganistán, Cuba, Venezuela y Haití.

«TERCER MUNDO»

Asimismo, Trump anunció que planea detener la inmigración procedente de naciones en vías de desarrollo, a las que calificó como “países del tercer mundo”.

Como es habitual, Trump difundió el anuncio mediante mensajes publicados en su cuenta de Truth Social. “Pausaré de forma permanente la migración desde todos los Países del Tercer Mundo para permitir que el sistema de Estados Unidos se recupere por completo”, escribió el republicano.

Trump insistió que la única manera de “curar por completo” la situación migratoria es mediante lo que denominó “migración inversa”, es decir, la expulsión de personas que no representen un “activo neto” para Estados Unidos.