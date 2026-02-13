La declaración conjunta de senadores bipartidistas sobre María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa

Un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos emitió este jueves, 12 de febrero, una declaración conjunta en la que exigieron la liberación inmediata e incondicional del dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, detenido nuevamente en medio de un clima de creciente tensión política en Venezuela.

Los legisladores también reiteraron su llamado a la liberación de todos los presos políticos, que permanecen bajo custodia del Estado venezolano.

LEA TAMBIÉN: CONGRESISTAS DE FLORIDA CELEBRARON EXCARCELACIÓN DE JUAN PABLO GUANIPA

El pronunciamiento fue firmado por la Ranking Member del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Jeanne Shaheen (D‑NH), junto a los senadores John Curtis (R‑UT), Dick Durbin (D‑IL), Ted Cruz (R‑TX), Tim Kaine (D‑VA) y Rick Scott (R‑FL).

En el texto, los senadores expresaron su preocupación por el deterioro de las libertades civiles y políticas en el país, señalando que la persecución contra líderes opositores y la falta de garantías democráticas continúan alejando a Venezuela de un proceso electoral creíble.

En la declaración, los legisladores afirmaron: «Llamamos a la liberación inmediata e incondicional del líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa y de todos los demás presos políticos, al retorno seguro de María Corina Machado y a su plena capacidad para participar en actividades políticas, así como a un firme compromiso con elecciones genuinas».

The so-called “release” of @JuanPGuanipa — and other political prisoners — under the regime conditions or house arrest is NOT real freedom. Delcy Rodríguez and Diosdado Cabello are proving they are incapable of genuine cooperation. You’d think they’d learn by now that @POTUS and… https://t.co/SAjsP5Twvd — Rick Scott (@SenRickScott) February 11, 2026

RECAPTURA DE GUANIPA

La declaración bipatidista se emitió un día después de la difusión de la primera fotografía de Guanipa en su hogar en Maracaibo (Zulia), donde se observa al dirigente con un grillete electrónico en el tobillo.

La imagen fue publicada por El Comando ConVzla, apenas un día después de que se ordenara su traslado a casa por cárcel.

La escena recordó a la del abogado y activista Perkins Rocha, quien también cumple una medida similar bajo estrictas restricciones.

Ramón Guanipa, hijo del dirigente, aseguró que su padre se mantiene “fuerte e inquebrantable” pese a las nuevas limitaciones.

Explicó que, además del grillete, dos funcionarios permanecerán en el estacionamiento de la vivienda y que el dirigente tiene prohibido comunicarse con los medios o expresarse en redes sociales.

“Tiene menos libertades que la última vez”, afirmó, al tiempo que negó que su padre hubiese incumplido condiciones previas, como alegan las autoridades.

El traslado de Guanipa a Maracaibo ocurrió después de haber permanecido más de 24 horas detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez, Caracas, tras ser recapturado el domingo.

Su familia y dirigentes de oposición han insistido en que la medida responde a su participación en actividades públicas, incluyendo visitas a centros de reclusión y acompañamiento a familiares de presos políticos, acciones que el Ministerio Público calificó como “desestabilizadoras”.

Durante las pocas horas en las que estuvo en libertad plena, Guanipa participó en una caravana para exigir la liberación de todos los presos políticos y ofreció entrevistas a medios de comunicación.