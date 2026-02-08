EEUU

Congresistas de Florida celebraron excarcelación de Juan Pablo Guanipa

Valentín Romero
3 Min de Lectura
Fotos: EFE

(EFE).- Congresistas de Florida, en Estados Unidos, celebraron este domingo la excarcelación en Venezuela del dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, uno de los mayores críticos del chavismo, tras más de ocho meses en prisión.

A Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado y exdiputado del partido opositor Primero Justicia, lo liberaron tras más de ocho meses en la cárcel. Su liberación fue anunciada hoy por su hijo, Ramón Guanipa, en un mensaje en X.

«Gran noticia la excarcelación de Juan Pablo Guanipa, tras meses de prisión injusta bajo el régimen. Intentaron silenciar a una de las voces más firmes y valientes de la oposición, persiguiéndolo y reprimiéndolo por atreverse a enfrentar a la dictadura. Pero no pudieron», dijo en X la congresista republicana María Elvira Salazar.

Pero lamentó que todavía faltan presos políticos por quedar en libertad, y denunció que mientras algunos sigan entre rejas «no hay justicia en Venezuela».

El también republicano Mario Díaz-Balart compartió en X su alegría por la libertad del opositor venezolano y pidió que los responsables de su encarcelación «deben rendir cuentas».

«No dejaremos de exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos», sostuvo.

LEA TAMBIÉN: JUAN PABLO GUANIPA Y PERKINS ROCHA, EXCARCELADOS ESTE 8FEB

Mientras que Rick Scott, también congresista del Partido Republicano, agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, por la excarcelación de Guanipa.

«Agradecido al presidente Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por su trabajo para lograr la liberación Juan Pablo Guanipa. ¡No podemos olvidar a los presos políticos que siguen en cautiverio! ¡Libérenlos a todos!», indicó.

Esta liberación se da en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hace un mes, luego de la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Al menos 391 excarcelaciones de presos políticos se han registrado en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un conteo publicado el sábado por la mayor coalición opositora, mientras la ONG Foro Penal contabiliza 383.

El Gobierno asegura que el proceso de excarcelaciones se inició en diciembre de 2025 y desde entonces unas 895 personas recibieron medidas cautelares para su liberación, aunque no ha publicado listas que permitan verificar los casos.EFE

