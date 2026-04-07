La respuesta de la Casa Blanca ante la controversia que desató Trump sobre ‘uso’ de armas nucleares contra Irán

La Casa Blanca respondió este martes, 7 de abril, ante las especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en medio de la creciente tensión con Irán, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitiera un ultimátum para reabrir el estrecho de Ormuz.

Las dudas surgieron tras una serie de mensajes de Trump y de su vicepresidente, JD Vance, quienes fueron interpretados por sectores políticos demócratas y usuarios en redes como advertencias claras sobre la activación del arsenal estratégico (nuclear) estadounidense.

En respuesta a las publicaciones que señalaban una supuesta insinuación por parte de Vance, el equipo presidencial calificó esa interpretación como infundada y negó que ninguna declaración haya sugerido el uso de armas atómicas.

“Literalmente, nada de lo que ha dicho aquí el vicepresidente JD Vance ‘insinúa’ tal cosa”, replicó la cuenta oficial del gobierno en X (@Rapid Response 47).

El clima se tensó especialmente después de que Trump publicara en su red Truth Social un mensaje en tono apocalíptico: «Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás».

Aunque el presidente aseguró que no desea ese desenlace, afirmó que lo considera probable si Teherán no modifica su postura antes del plazo fijado, que vence a las 8:00 de la noche, hora de Washington.

En paralelo, Vance reforzó la presión durante una conferencia en Budapest, al señalar que Estados Unidos posee «herramientas» que aún no ha utilizado y podrían activarse si Irán no cambia su comportamiento.

The official White House account flails while attempting to defend their demented boss’s threat to kill “a whole civilization” https://t.co/MUSPuhl4fm — Headquarters (@HQNewsNow) April 7, 2026

¿POR QUÉ LA ACLARATORIA?

La aclaratoria llegó después de que una cuenta vinculada a la campaña del Partido Demócrata amplificara la hipótesis de un ataque nuclear, coincidiendo con el vencimiento del ultimátum de Trump.

Como era de esperarse, la discusión se viralizó rápidamente y generó reacciones de distintos actores políticos, aunque hasta el momento la Casa Blanca no ha ofrecido detalles adicionales sobre el sentido preciso de las advertencias emitidas por el presidente y su vicepresidente.

De hecho, la agencia EFE y otros medios locales solicitaron aclaraciones más precisas a la Casa Blanca sobre las palabras de Trump y Vance, pero no recibieron respuesta de momento.

«La cuenta oficial de la Casa Blanca da palos de ciego en su intento por defender la demencial amenaza de su jefe de aniquilar a ‘toda una civilización’», respondió por su parte ‘Headquarters’ al mensaje de ‘Rapid Response 47’.

