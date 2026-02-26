La contundente petición del congresista Carlos Giménez tras el asesinato de civiles en una lancha por parte de policía de Cuba

La tensión entre Estados Unidos y Cuba volvió a escalar este miércoles, 25 de febrero, tras un violento incidente marítimo que dejó cuatro muertos y varios heridos cerca de Villa Clara, lo que provocó la contundente reacción del congresista estadounidense Carlos Giménez, quien acusó al gobierno cubano de ejecutar a los tripulantes de una lancha registrada en Florida.

Por medio de un comunicado, Gimenez exigió una investigación inmediata por parte de las autoridades de su país.

«Estoy solicitando una investigación inmediata sobre esta masacre. Las autoridades de Estados Unidos deben determinar si alguna de las víctimas era ciudadano estadounidense o residente legal y establecer exactamente lo que ocurrió. El régimen en Cuba debe ser relegado al basurero de la historia por sus innumerables crímenes contra la humanidad», dijo el congresista Giménez.

Asimismo, señaló que está monitoreando de cerca la situación y solicitó detalles adicionales al Departamento de Estado y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para obtener todos los hechos relevantes y asegurar que este asunto reciba la atención urgente que exige.

La versión oficial del Ministerio del Interior de Cuba (Minint) sostiene que la embarcación —identificada con el folio FL7726SH— ingresó a aguas territoriales cubanas y desobedeció la orden de detención emitida por una patrullera de Tropas Guardafronteras.

Según el comunicado, los tripulantes de EEUU habrían abierto fuego primero contra los agentes que intentaban identificarlos, lo que desencadenó un intercambio de disparos.

La respuesta armada dejó cuatro fallecidos, seis heridos entre los ocupantes de la lancha y un oficial cubano lesionado.

Asimismo, se precisó desde Cuba, que el incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando los radares cubanos detectaron la presencia de la lancha rápida cerca del canalizo El Pino, en Villa Clara.

Una unidad con cinco agentes se aproximó para realizar el procedimiento de verificación, pero —según la versión del Minint— la embarcación estadounidense respondió con disparos, obligando a los guardafronteras a repeler la agresión.

Las autoridades cubanas aseguraron que todos los heridos fueron evacuados y recibieron atención médica inmediata.

El gobierno cubano no ha ofrecido detalles sobre quiénes eran los tripulantes, ni sobre el propósito de su navegación en esa zona.

En Estados Unidos, legisladores y organizaciones de derechos humanos han comenzado a pedir transparencia y acceso a información verificable antes de emitir conclusiones definitivas.

«PROTEGER AGUAS TERRITORIALES»

La Presidencia de Cuba reaccionó rápidamente en redes sociales. Se afirmó que el país «ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales», para defender la seguridad nacional, que es «un pilar esencial para la estabilidad regional».

«Las investigaciones de las autoridades competentes continúan para esclarecer plenamente los hechos», se agrega en el comunicado.