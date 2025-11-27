La conspiración contra ICE por la que fueron detenidos dos hermanos, planeaban todo en un restaurante

Dos hermanos, uno de ellos subdirector de una secundaria en Virginia (EEUU), fueron arrestados tras ser acusados de conspirar para asesinar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En una nota de prensa, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que los detenidos son John Wilson Bennett, subdirector de la escuela secundaria Kempsville en Virginia Beach, y su hermano Mark Booth Bennett.

Se precisó que la investigación comenzó el pasado 17 de noviembre de 2025, cuando un oficial de policía fuera de servicio escuchó a los hermanos discutir abiertamente en un restaurante sobre sus intenciones de “matar policías y agentes de ICE”.

Según los documentos judiciales, Mark Bennett planeaba viajar a Las Vegas para reunirse con personas afines y adquirir armas de fuego con municiones explosivas.

Las autoridades calificaron el plan como “escalofriante”, especialmente porque involucraba a un educador responsable de jóvenes.

De acuerdo con la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, los hermanos detallaron métodos de ataque, incluyendo el uso de rifles de alto calibre capaces de perforar chalecos antibalas.

“Es escalofriante que un ser humano, y mucho menos un educador infantil, planee emboscar y matar a agentes del orden público de ICE, ofreciendo detalles tan específicos como la obtención de un rifle de alto calibre que perforaría los chalecos antibalas de los agentes”, declaró la funcionaria.

Y continuó: “Nuestros agentes se enfrentan a un aumento de más del 1150 % en las agresiones en su contra y un aumento del 8000 % en las amenazas de muerte, mientras arriesgan sus vidas a diario para eliminar a los peores de los peores, incluyendo asesinos, violadores, pedófilos, terroristas y pandilleros. Desde las recompensas por sus cabezas por sus asesinatos, las amenazas a sus familias, el acoso y la difusión de información personal en línea, nuestros agentes están experimentando un nivel de violencia y amenazas sin precedentes contra ellos y sus familias”.

¿QUÉ MÁS SE SABE SOBRE LOS HERMANOS?

Lo que se detalló, es que la detención de Mark Bennett se registró el pasado 19 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Norfolk, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Nevada.

El mismo día, John Bennett también terminó arrestado en Virginia Beach, donde trabajaba como subdirector desde 2009.

McLaughlin recalcó, que gracias a Investigaciones de Seguridad Nacional y sus socios, “estos hombres están tras las rejas”.

Los dos hermanos fueron imputados por conspiración para causar lesiones maliciosas, un delito tipificado en la legislación de Virginia, y deberían comparecer ante la justicia en los próximos días.