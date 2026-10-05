ICE detuvo al ‘hombre topo’, el venezolano que buscaba oro en alcantarillas de Nueva York: Hace unos días la policía lo había liberado

Organismos migratorios privaron de libertad al llamado ‘hombre topo’, el venezolano indocumentado que se hizo viral cuando días atrás lo detuvieron en una primera ocasión mientras buscaba objetos de valor en las alcantarillas de Nueva York.

El venezolano responde al nombre de Samuel Reveron Ascanio, de 25 años. Su detención se hizo viral el 24 de septiembre cuando lo acusaron de allanamiento de morada tras salir de una alcantarilla cerca de un hotel en Midtown, donde se hospedaban numerosos dignatarios extranjeros con motivo de la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, autoridades locales lo terminaron liberando por orden de un juez.

Kenneth Genalo, director de la oficina de campo de la ICE (Operaciones de Control y Deportación) en la ciudad de Nueva York, criticó la liberación y afirmó que se devolvió a las calles a una presunta amenaza para la seguridad pública.

Poco después, lo detuvieron tras descubrir que había ingresado ilegalmente a los Estados Unidos en agosto de 2024.

El venezolano formaría parte de una red denominada «hombres topo» que buscan objetos de valor en los sistemas de alcantarillado. Según los informes, Reveron Ascanio y otro hombre, Kevin Rodríguez, residente legal de Estados Unidos, buscaban oro, joyas y chatarra.

Además, las autoridades van tras la pista de un tercer hombre por este incidente. Reveron tenía un antecedente por robar piezas de un vehículo en Queens.