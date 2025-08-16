La condena que recibió un hombre que realizó estafa millonaria a unos 600 inversionistas venezolanos en Miami

Efraín Betancourt Jr., un ciudadano colombiano director de Sky Group USA, fue condenado a siete años de prisión en Miami, Florida, después de que por cinco años construyera un imperio de estafa millonaria en la que se vieron perjudicados al menos 600 inversionistas venezolanos.

David Villanueva, uno de los afectados, precisó que confió sus ahorros de toda la vida (1,2 millones de dólares) en Betancourt. Este usó los fondos de los inversores para financiar préstamos con elevados intereses. «Toda mi familia se vio afectada por esto. Consideramos regresar a Venezuela porque nos encontramos sin dinero», subrayó.

La condena contra el hombre se dio después de que en mayo pasado se declarara culpable de una conspiración de fraude electrónico. Asimismo, se espera que el juez también ordene a Betancourt que devuelva al menos 23 millones de dólares a cientos de sus víctimas por las pérdidas.

En total, el estafador atrajo a unos 600 venezolanos del sur de Florida para invertir 66 millones de dólares por cinco años en su imperio. Este usó fondos de nuevos inversores para pagarle a los antiguos antes de que su esquema se desplomara en la pandemia del covid-19 de 2020.

EFRAÍN BETANCOURT, UN ESTAFADOR «REINCIDENTE»

El fiscal federal adjunto, Roger Cruz, calificó a Efraín Betancourt de «estafador reincidente», el cual mintió a los inversionistas. Sin embargo, el abogado defensor Sam Rabin alegó que su defendido empezó su negocio de «préstamos» de día de pago con «buenas intenciones» ante de convertirse en un esquema de inversión.

«Decir que es un estafador en serie es, francamente, injusto», afirmó Rabin, quien instó al juez a darle a Betancourt una sentencia inferior a los seis años, pero sin éxito.

En la actualidad, el sujeto está bajo custodia federal desde su arresto en noviembre de 2024. En ese entonces, el fiscal Cruz argumentó que su libertad suponía un riesgo de fuga.

De acuerdo Miami Herald, hasta la fecha, Betancourt no ha pagado nada a los inversores venezolanos que destinaron sus ahorros a su esquema ponzi.